In Weissach rollen Oldtimer durch die Straßen, während die Weil der Städter die Zehen in den Sand stecken und in Korntal die Miss Germany zu Gast ist. Ein buntes Wochenendprogramm in Bildern.

Als Einwohner des ehemaligen Kreises Leonberg hatte man es an diesem Wochenende wahrlich schwer: Vor dem Regen flüchten und gar nicht vor die Tür treten? Oder doch die trockenen Stunden nutzen, um in Weil der Stadt einen Cocktail mit Schirmchen schlürfen und mit den Füßen im Sand den Livebands des Strandsommers lauschen? Die Kinder auf dem Weiler Marktplatz im Sand buddeln oder lieber auf dem großen, bunten Hirschlander Kinderfest austoben lassen?

Ja, leicht war die Auswahl an Programmpunkten rund um Leonberg an diesem Wochenende nicht – obwohl der Regen dem ein oder anderen Fest wohl einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht haben dürfte. So war beim Weiler Strandsommer, der in diesem Jahr zum sechsten Mal stattfindet, zumindest am Samstag eher weniger als mehr los. Zumindest bis zum Nachmittag wurde derweil auf dem Leonberger Marktplatz aber fleißig gefeilscht, gehandelt und gestöbert, dort war großer Flohmarkt. Und auch beim Kinderfest auf dem Sportgelände Seehansen in Hirschlanden war stets lautes Kinderlachen zu hören, Regentropfen hin oder her.

400 Oldtimer und Miss Germany zu Besuch

Am Sonntag blieb es dann weitestgehend trocken – ein Glück für die rund 400 Oldtimer, ihre Fahrer und die Oldtimerfans, die für das große Oldtimertreffen nach Weissach gekommen waren. Auch der Feurige Elias war zu diesem Anlass unterwegs. Nicht um Autos, sondern um die Jugendförderung und Soziale Medien ging es fast gleichzeitig einige Kilometer entfernt: Beim Jahresfest der Brüdergemeinde war Kira Geiss, Miss Germany 2023, zu Gast, um über eben jene Themen zu sprechen.