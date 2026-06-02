Von Ostfildern zum TuS Vinnhorst: Luis Foege wagt nach Neustart bei der HSG Ostfildern den nächsten Schritt

Manchmal braucht es den Schritt zurück, um wieder nach vorne zu kommen. Für den aus Ruit stammenden Handballer Luis Foege war die Rückkehr zum Regionalligisten HSG Ostfildern genau das: ein Neustart in vertrauter Umgebung, nach einer Zeit, in der lange nicht klar war, ob sein Körper Handball auf hohem Niveau noch einmal zulassen würde. Nach seiner Schambeinentzündung, die sich über mehr als ein Jahr gezogen hatte, wollte der 24-Jährige zunächst Abstand gewinnen. „Ich war an dem Punkt, an dem ich einfach mal einen freien Kopf gebraucht habe“, sagt er – und wagt nun noch mal den Schritt in die 3. Liga.