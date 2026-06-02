Von Ostfildern zum TuS Vinnhorst: Luis Foege wagt nach Neustart bei der HSG Ostfildern den nächsten Schritt

Manchmal braucht es den Schritt zurück, um wieder nach vorne zu kommen. Für den aus Ruit stammenden Handballer Luis Foege war die Rückkehr zum Regionalligisten HSG Ostfildern genau das: ein Neustart in vertrauter Umgebung, nach einer Zeit, in der lange nicht klar war, ob sein Körper Handball auf hohem Niveau noch einmal zulassen würde. Nach seiner Schambeinentzündung, die sich über mehr als ein Jahr gezogen hatte, wollte der 24-Jährige zunächst Abstand gewinnen. „Ich war an dem Punkt, an dem ich einfach mal einen freien Kopf gebraucht habe“, sagt er – und wagt nun noch mal den Schritt in die 3. Liga.

Zwischen Beruf und Leistungshandball Eigentlich war der Plan ein anderer. Nach Stationen beim Bundesligisten TVB Stuttgart, der HSG Konstanz und dem HC Oppenweiler/Backnang wollte sich Foege zunächst stärker auf das Berufliche konzentrieren. Zu groß war zuvor die Belastung gewesen. In Konstanz hatte er Zweitliga-Handball mit einer 40-Stunden-Arbeitswoche als Elektriker verbunden. „Das muss man wirklich wollen. Da gehst du eigentlich echt kaputt“, sagt er und ergänzt: „Von sechs bis 17 Uhr auf dem Bau ist halt nicht nur ein bisschen im Büro rumsitzen.“

Da kam Ostfildern gerade recht. Heimatnähe, vertrautes Umfeld, weniger Trainingsumfang – und die Möglichkeit, nach der Verletzung herauszufinden, inwieweit der Körper mitmacht. „Das war für mich zu dem Zeitpunkt echt top“, sagt Foege. Anfangs habe er die Handballpause sogar genossen. Plötzlich war da wieder Zeit für Freunde und Privates. „Aber nach einer Zeit fehlt dir der Sport schon.“

Luis Foege findet nach Verletzung zurück in den Rhythmus

Bei der HSG fand Foege zurück in den Rhythmus. Und auch zurück zum Ehrgeiz. Zur neuen Saison wechselt der Linkshänder zum TuS Vinnhorst nach Hannover. Der Drittligist schloss die abgelaufene Runde auf Platz drei ab. Foege soll dort im rechten Rückraum eingesetzt werden. Für den 1,92 Meter großen Handballer ist es sportlich noch einmal eine reizvolle Aufgabe.

Dass es überhaupt so weit kam, hat auch mit der Rückrunde in Ostfildern zu tun. Für die HSG war Foege nach dem feststehenden Abgang von Felipe Soteras Merz ein Glücksgriff. Ostfilderns Teammanager Matthias Dunz kannte ihn schon lange, schließlich hatte Foege bereits in der Jugend in Ostfildern gespielt. „Für uns war es natürlich ein riesiger Gewinn“, sagt Dunz. Nach einigen Gesprächen entschied sich Foege, den Schritt zurück zur HSG zu machen – zunächst auch als Testlauf. „Es ging darum zu schauen, ob es mit dem Körper überhaupt geht, weiterhin auf so einem Niveau Handball zu spielen“, sagt Dunz.

Handballer Luis Foege setzt sich durch. Foto: Robin Rudel

Die Antwort gab Foege schnell auf der Platte. „Er hat nach drei, vier Spielen sofort wieder gezeigt, was er draufhat“, sagt Dunz. Besonders seine Spielübersicht, seine Spielintelligenz und sein Wurf haben der Mannschaft gutgetan. Noch wichtiger ist laut Dunz aber gewesen, was Foege als Typ mitgebracht hat: „Er gibt unglaublich viel Ruhe, man kann sich auf ihn verlassen.“ Dunz beschreibt ihn als Spieler, „dem man in den entscheidenden Momenten einfach den Ball geben kann und er wird schon was Gutes daraus machen“.

HSG Ostfildern als Neustart

Für Foege war Ostfildern damit mehr als nur eine Zwischenstation. Die Rückkehr in die Heimat half ihm, Vertrauen in den Körper und das eigene Spiel zurückzugewinnen. Gleichzeitig merkte er, dass der Leistungsgedanke noch da ist. „Ich habe gelernt, geduldiger zu werden“, sagt Foege über die Zeit nach der Verletzung.

Geprägt hat ihn aber auch seine Zeit beim TVB. Dort lernte Foege, was Handball auf höchstem Niveau bedeutet: Disziplin, klare Ansprüche und ein Trainingsalltag, in dem Details entscheidend sind. Besonders der Umgang mit erfahrenen Profis wie Torwart-Ikone Johannes Bitter ist ihm im Gedächtnis geblieben.

TuS Vinnhorst bietet Luis Foege neues Gesamtpaket

Als die Anfrage aus Vinnhorst hereinflatterte, kam er ins Grübeln. „Ich habe lange überlegt, ob ich das mache“, sagt Foege. Der Schritt nach Hannover ist schließlich mit Aufwand verbunden: neues Umfeld, mehr Training, Umzug. Doch Vinnhorst bot ihm ein Gesamtpaket aus Wohnung, Arbeitgeber, Sponsor und Training. „Sonst hätte ich das auch gar nicht gemacht“, sagt Foege. Auch eine persönliche Verbindung spielte eine Rolle: Mit Mathieu Fenyö hatte er bereits in Konstanz zusammengespielt. Sportlich reizt ihn die Aufgabe. Vinnhorst ist ambitioniert, Foege kennt den höherklassigen Handball und weiß, was auf ihn zukommt. „Wenn man als Sportler noch mal so eine Möglichkeit bekommt, dann zieht man das im Normalfall durch“, sagt er und fügt hinzu: „Wenn ich das mache, dann möchte ich das zu 100 Prozent machen.“

Bei der HSG hinterlässt Foege sportlich eine Lücke. Teammanager Dunz kann den Wechsel aber nachvollziehen. Foege kann sich jedoch durchaus vorstellen, seine Karriere irgendwann bei seinem Heimatverein zu beenden. „Es ist, glaube ich, kein Abschied für immer“, sagt Dunz mit einem Lächeln und ergänzt: „Die Tür steht ihm bei uns jedenfalls immer offen.“

Für den Moment aber führt Foeges Weg nach Hannover – und zurück in den Spitzenhandball.