Im Stuttgarter Stadion hat das deutsche Nationalteam bei der EM in pinkfarbenen Trikots gespielt – und das nächste Großereignis dort trägt den dazu passenden Namen: Pink! Die US-Sängerin gibt das erste Konzert nach dem Umbau der Arena, in der jahrelang keine Popstars mehr auftreten konnten. Denn die Haupttribüne und einiges mehr sind fit gemacht worden für die Uefa Euro.

Pink ist wieder gesund

Vor wenigen Tagen musste die 44-jährige Pink, die mit ihrer „Summer Carnival“-Tour quer durch Europa reist, krankheitsbedingt pausieren. Der Auftritt am 3. Juli in Bern fiel aus. In Kopenhagen hat sie sich bereits am Samstag danach zurückgemeldet. Der Superstar ist glücklicherweise wieder gesund. Das erste Tourkonzert in Deutschland ist am 17. Juli, und in Stuttgart wird sie am 19. Juli erwartet. Es gibt nur noch wenige Tickets für die MHP-Arena am Neckar. Einlass ist um 16 Uhr, das Vorprogramm beginnt um 18.30 Uhr, Pink kommt gegen 20.20 Uhr auf die Bühne.

Peter Maffay spielt zweimal auf dem Wasen Foto: dpa/Jason Harrell

Künftig soll das Fußballstadion wieder öfter als Open-Air-Bühne dienen. Pink macht den Anfang, im nächsten Jahr folgen Ed Sheeran (29. Juni 2025) und Teddy (11. Juli 2025).

Die Veranstalter haben abgewartet, bis die EM vorbei ist – und deshalb ballen sich in Stuttgart in der kommenden Woche die Konzerte. Dem Fußball wollte wohl keiner Konkurrenz machen. Die beiden Auftritte von Peter Maffay am kommenden Montag und Dienstag auf dem Cannstatter Wasen auf seiner Abschiedstournee sind ausverkauft – ebenso das Konzert von AC/DC am kommenden Mittwoch, ebenfalls auf dem Wasen.

Für Jamie Cullum gibt es bei den Jazz Open noch Restkarten. Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky

Es geht wirklich Schlag auf Schlag in Stuttgart. Denn einen Tag nach AC/DC starten die Jazz Open, die in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag feiern. Los geht’s im Alten Schloss mit Lawrence und Diana Ezerek. Von Sting bis Grönemeyer, von Sam Smith bis Lenny Kravitz – das Festival feiert mit großen Namen sein Jubiläum. Fast alle Termine sind seit Wochen ausverkauft. Die letzten Karten gibt es nur noch für Jamie Cullum (27. Juli) und Parov Stelar/Meute (29. Juli).