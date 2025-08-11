Fenster aufgebrochen, Türen zerstört, Wertsachen gestohlen: Die Polizei registriert eine Einbruchswelle im Rems-Murr-Kreis. Besteht eine Verbindung?

In den vergangenen Tagen ist über den Rems-Murr-Kreis eine regelrechte Einbruchsflut hereingebrochen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, reichen die Tatorte von Plüderhausen bis Backnang, von Restaurants bis zu privaten Wohnhäusern. Oft herrscht das gleiche Muster vor: massive Gewalt, durchwühlte Räume – und verunsicherte Bewohner.

Plüderhausen: Mehrfach zugeschlagen

Am Freitagvormittag hebelten Unbekannte in der Straße Münzenhalde in Plüderhausen ein Erdgeschossfenster auf. Im Inneren öffneten sie mit brachialer Gewalt eine Wohnungstür, durchsuchten alle Räume und hinterließen rund 2000 Euro Sachschaden. Noch unklar ist, ob Beute gemacht wurde.

Zwischen dem 30. Juli und 9. August drangen Täter in der Thomas-Mann-Straße über ein eingeschlagenes Fenster in ein unbewohntes Haus ein. Auch hier wurde alles durchwühlt – über entwendete Gegenstände gibt es noch keine Erkenntnisse.

Leutenbach: Systematisch vorgegangen

In der Robert-Bosch-Straße in Leutenbach-Nellmersbach stiegen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag über die Terrassentür ein. Schränke und Schubladen wurden aufgerissen, Wertsachen offenbar gezielt gesucht. Der Schaden an der Tür: etwa 500 Euro.

Waiblingen: Rätsel um Restaurant-Einbruch

Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag wurde in der Straße Oberer Ring in Waiblingen die Scheibe eines Restaurants eingeworfen. Die Täter öffneten ein Fenster, doch bislang ist unklar, ob sie überhaupt ins Gebäude eindrangen. Der Sachschaden liegt bei mehreren Hundert Euro.

Weinstadt: Gewalt ohne Erfolg

Am 7. und 8. August versuchten Einbrecher, ein Erdgeschossfenster in der Hauptstraße in Weinstadt-Strümpfelbach aufzuhebeln – vergeblich. Schaden: rund 500 Euro.

Zwischen dem 20. Juli und 6. August versuchten Unbekannte in der Endersbacher Straße in Strümpfelbach gleich drei verschiedene Zugänge zu einem Haus aufzubrechen. Trotz massiver Gewaltanwendung blieben sie erfolglos – zurück blieb ein Schaden von 4000 Euro.

Winnenden: Beute im Tausenderbereich

Zwischen dem 7. und 9. August wurde in einem Wohnhaus im Winnender Dinkelweg eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Sachschaden: rund 300 Euro.

Backnang: Bargeld gestohlen

In der Gartenstraße in Backnang verschafften sich Unbekannte am Samstag, 9. August, Zutritt zu einer Wohnung und stahlen 150 Euro Bargeld.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen, bittet aber dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Angesichts der Häufung der Taten könnten organisierte Diebe dahinterstecken. Bewohner sollten Türen und Fenster besonders sichern – und verdächtige Beobachtungen sofort melden.