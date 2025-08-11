Fenster aufgebrochen, Türen zerstört, Wertsachen gestohlen: Die Polizei registriert eine Einbruchswelle im Rems-Murr-Kreis. Besteht eine Verbindung?
In den vergangenen Tagen ist über den Rems-Murr-Kreis eine regelrechte Einbruchsflut hereingebrochen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, reichen die Tatorte von Plüderhausen bis Backnang, von Restaurants bis zu privaten Wohnhäusern. Oft herrscht das gleiche Muster vor: massive Gewalt, durchwühlte Räume – und verunsicherte Bewohner.