Die Polizei hat einen 67-Jährigen angehalten, der mit 1,7 Promille – und ohne Vorderrad – zwischen Steinheim und Winzerhausen (Kreis Ludwigsburg) unterwegs war.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Die Polizei hat am Dienstag einen betrunkenen 67-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Zu verdanken ist dies vor allem einer aufmerksamen Zeugin, die gegen 14.25 Uhr den Notruf wählte, nachdem ihr auf der L1100 zwischen Steinheim und Großbottwar ein Mercedes aufgefallen war. Zunächst war es bloß die unsichere Fahrweise, später verlor der Wagen jedoch plötzlich das rechte Vorderrad, was den Fahrer aber nicht weiter zu stören schien. Er setzte seinen Weg unbeirrt auf der Felge fort.

 

War der 67-Jährige in einen Unfall verwickelt?

Die Polizei entdeckte besagten Mercedes schließlich auf der Kreisstraße zwischen Großbottwar und Winzerhausen und kontrollierte den 67-Jährigen. Da bereits beim Öffnen der Fahrertür deutlicher Alkoholgeruch zu bemerken war, wurde auch direkt ein Atemtest durchgeführt: 1,7 Promille. Seinen Führerschein war der 67-Jährige daraufhin erst einmal los. Derzeit laufen noch Ermittlungen, ob der Mann mit seinem Fahrzeug in einen Unfall verwickelt war.