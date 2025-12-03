Die Polizei hat einen 67-Jährigen angehalten, der mit 1,7 Promille – und ohne Vorderrad – zwischen Steinheim und Winzerhausen (Kreis Ludwigsburg) unterwegs war.

Julia Amrhein 03.12.2025 - 12:04 Uhr

Die Polizei hat am Dienstag einen betrunkenen 67-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Zu verdanken ist dies vor allem einer aufmerksamen Zeugin, die gegen 14.25 Uhr den Notruf wählte, nachdem ihr auf der L1100 zwischen Steinheim und Großbottwar ein Mercedes aufgefallen war. Zunächst war es bloß die unsichere Fahrweise, später verlor der Wagen jedoch plötzlich das rechte Vorderrad, was den Fahrer aber nicht weiter zu stören schien. Er setzte seinen Weg unbeirrt auf der Felge fort.