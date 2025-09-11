Von Stuttgart in die ganze Welt: Per Haustausch in den Urlaub – „Wir schlüpfen in das Leben anderer Familien“

Die Doppelhaushälfte in Stuttgart-Zuffenhausen ist an diesem Nachmittag gut belebt. Die drei Kinder von Philip und Kathleen springen durch den offenen Wohnbereich im ersten Stock, auch Freunde der Jungs im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren schauen immer wieder vorbei. Dann wird draußen auf der Straße Fußball gespielt. „So ist das immer bei uns“, sagt Kathleen und lacht. Das Haus ist voll von persönlichen Gegenständen, die im Laufe eines trubeligen Familienlebens gesammelt werden: Ein Kalender mit Babyfotos, das Paar in Pop-Art-Großaufnahme über dem Sofa, eine Spielecke unter dem Fernseher mit Priobahn-Zubehör, Tip-Toi-Büchern und Legobausteinen.

All das ist auch noch da, wenn andere den Zahlencode in der Haustür eingeben und für Tage oder Wochen im Haus der fünfköpfigen Familie übernachten. Philip und Kathleen haben sich vor einigen Jahren für eine besondere Art des Urlaubs entschieden, sie machen per Haustausch Ferien. Das Prinzip ist einfach: Über eine Plattform wie „HomeExchange“ oder „People like us“ vernetzen sich Menschen, die ihre Wohnung oder ihr Haus zum Tausch anbieten wollen. Sie erstellen eine Profilbeschreibung ihrer Unterkunft, laden Bilder hoch, pflegen einen Kalender mit Abwesenheiten und können in Kontakt mit anderen treten. Dabei muss nicht immer getauscht werden. Wer seine Bleibe vermietet, bekommt Punkte gutgeschrieben, die in einem anderen Haus oder in einer anderen Wohnung eingelöst werden können. Es gibt jährlich einen Beitrag für die Plattform zu leisten, die Unterkünfte an sich kosten nichts. Es ist eine günstige Art des Verreisens.

„Durch den Haustausch kommt man an Orte, die man gar nicht auf dem Plan hatte“

Die erste Reise über „HomeExchange“ ging für die Familie nach Bayern. Inzwischen haben sie schon gut zwanzig Mal getauscht. Das Schöne an dieser Art des Reisens: „Durch das Tauschen kommt man an Orte, die man gar nicht geplant hatte zu bereisen“, sagt Philip. So kam die Familie etwa in ein altes Bauernhaus in der Nähe von Cognac. „Das war wirklich in der Pampa. Eigentlich wollten wir ans Meer, doch dann haben wir uns darauf eingelassen und es war toll“, sagt der 45-Jährige. In den Herbstferien ging es eine Woche nach Paris und Silvester wurde in einer Stadtwohnung in London verbracht.

Dabei taucht die Familie immer wieder in das Leben der anderen ein. Sie mieten nicht nur eine Wohnung, sondern auch ein Umfeld. „Man fühlt sich schon als Tourist, aber man schlüpft auch in die Rolle der anderen Familie, wohnt in deren Wohnhaus, lernt die Nachbarschaft kennen“, so Philip. Vor allem die Nachbarschaft ist häufig nicht ganz unwichtig. Oft läuft die Schlüsselübergabe über die Nachbarn, die die Gäste begrüßen und aushelfen, wenn es Probleme gibt. Insidertipps, die man in keinem Reiseführer findet, gibt es standardmäßig in einem Booklet, das von den Gastgebern bereitgelegt wird. Das gibt es auch im Haus von Philip und Kathleen. Sie empfehlen als Start den Biergarten auf der Karlshöhe – erst einmal den Blick auf den Kessel genießen. Außerdem Stäffelestouren und die Fahrt mit der historischen Seilbahn. Das Booklet erklärt außerdem das Wichtigste, das es zum Haus zu wissen gibt, wie die Mülltrennung funktioniert, wie das Smarthome zu bedienen ist.

Die Söhne waren anfangs skeptisch

Anfragen für das Haus in Stuttgart kommen aus der ganzen Welt. Die meisten, die letztlich bei ihnen unterkommen, sind aus Südeuropa. Manche besuchen Freunde und Familie in der Stadt, viele machten hier aber auch Urlaub. Wie die Familie aus Sardinien, an die sich Philip und Kathleen noch lebhaft erinnern und die beinahe einen Polizeieinsatz ausgelöst hätte. Nach einer Autopanne kam das ältere Ehepaar erst spät in der Nacht an. In der Dunkelheit verwechselten sie das Haus und versuchten in ein anderes zu kommen. Der Nachbar wollte zunächst die Polizei rufen, konnte die Verwechslung dann aber klären.

Bevor Gäste anreisen und sie selbst abreisen, wird aufgeräumt und geputzt. Die persönlichen Sachen bleiben hängen, einige Wertgegenstände oder wichtige Unterlagen werden weg geschlossen. Auch die Kinder dürfen Spielsachen wegschließen, von denen sie nicht wollen, dass andere damit spielen. Am Anfang sei die Vorstellung für die drei Jungs seltsam gewesen, dass jemand in ihrem Zimmer übernachtet und mit ihren Spielsachen spielt, sagt Kathleen. Doch sie haben sich an das Konzept gewöhnt und freuen sich heute, im Urlaub auf das Spielzeug anderer zu treffen. Der sechsjährige Finn erinnert sich an das Trampolin im Garten ihrer Unterkunft in Frankreich oder an das ferngesteuerte Auto.

Philip, Finn und Kathleen tauschen ihr Zuhause mit Menschen auf der ganzen Welt. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Für eine fünfköpfige Familie ist das Konzept auch deshalb wertvoll, weil sie nicht alles mitschleppen müssen. „Oft gibt es Sonnenschirme für den Strand, Roller oder ein Fahrrad“, sagt Philip. Sie kommen in gut ausgestattete Wohnungen und Häuser. Oft sind schon ein paar Lebensmittel im Kühlschrank, damit die Gäste nicht gleich einkaufen müssen. Im Gegenzug kümmern sich die Gäste um die Pflanzen, leeren den Briefkasten, starten den Rasenmähroboter oder füttern Haustiere, wenn es welche gibt. Manche hinterlassen, wenn sie wieder abreisen, kleine Präsente zum Abschied. Ein besonderes Geschenk hat die Dame aus Sardinien hinterlassen: Ein blitzblank geputztes Haus, ein ausgeschrubbter Kühlschrank, abgestaubte Regale. Dass vor der Abreise geputzt wird ist normal, aber „so geglänzt hat unser Haus wirklich noch nie“, sagt Philip lachend.

Schlechte Erfahrungen hat die Familie noch nicht gemacht. Finn erinnert sich an eine liegengelassene Socke. Das war aber auch schon alles. „Wir sitzen alle im gleichen Boot, jeder bietet sein eigenes Zuhause an“, so Philip. Was während ihrer Abwesenheit passiere, wer in ihren Betten schlafe, das „blenden wir auch ein bisschen aus“, sagt Kathleen. Auch, wenn die Nachbarn im Anschluss fragen, weshalb in ihrem Haus so viel los gewesen sei. „Hauptsache es sieht nachher wieder so aus wie vorher.“

Das nächste Urlaubsziel steht schon fest

Dass sie die Gastgeber persönlich treffen, ist nicht üblich. Das erste Mal ist es in diesen Sommerferien passiert, als sie mit einer Familie aus Kanada ihr Haus getauscht hatten. Auch Kanada war kein Land, das sie als Urlaubsziel auf dem Plan hatten. „Als die Anfrage kam, dachten wir: warum nicht“, so Kathleen. Die Kommunikation vor dem Tausch ging anderthalb Jahre über Whatsapp. Ungewöhnlich lange für die Plattform, aber letztlich eine schöne Möglichkeit für die Familien sich besser kennenzulernen. In dieser Zeit haben sie sich Bilder hin und her geschickt. Vom ersten Schnee in den Rocky Mountains, vom Besuch in Tripsdrill (“Das wäre doch auch was für euch?“). Am Ende hat die kanadische Familie ein paar Tage vor ihrem eigenen Haus gecampt, während die Stuttgarter dort zu Besuch waren. Sie waren gemeinsam bei einem Rodeo-Fest und haben ein kanadisches Barbecue veranstaltet. „Das war schon etwas Besonderes“, sagt Philip.

Das nächste Ziel steht auch schon fest. Irgendein Ort, an dem man die Polarlichter sehen kann. Norwegen vielleicht, oder Island. Nach einer passenden Tauschunterkunft suchen sie schon.