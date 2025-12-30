Ein Serientäter treibt sein Unwesen zwischen Waiblingen und Remshalden. 28 aufgebrochene Fahrzeuge seit September. Die Polizei bittet um Hinweise – und warnt mit klaren Worten.

In mehreren Gemeinden im Remstal häufen sich seit dem Herbst Aufbrüche von geparkten Fahrzeugen. Zwischen Anfang September und Ende Dezember wurden laut Polizeipräsidium Aalen insgesamt 28 Pkw gewaltsam geöffnet und Wertgegenstände entwendet. Betroffen sind Waiblingen-Beinstein, Weinstadt, Korb und Remshalden.

In fast allen Fällen gingen die Täter nach demselben Muster vor: Die Seitenscheibe wurde eingeschlagen, um ins Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Teil der Taten auf das Konto eines einzelnen Täters gehen könnte.

Mysteriöser Täter in Jogginghose: Polizei ermittelt weiter

Immer wieder wird bei den Taten eine ähnliche Erscheinung beschrieben: eine Person in heller Jogginghose, dunklem Oberteil mit Aufschrift und Rucksack. Ob es sich tatsächlich um denselben Täter handelt, ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zur beschriebenen Person machen kann, soll sich an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 wenden.

So nüchtern wie eindringlich fallen die Präventionstipps der Polizei aus. Wer sein Fahrzeug schützen will, kann mit einfachen Mitteln viel erreichen.

So schützen Sie Ihr Auto – die Polizei rät:

Auto immer abschließen – auch bei kurzen Stopps niemals unverschlossen stehen lassen.

– auch bei kurzen Stopps niemals unverschlossen stehen lassen. Keine Wertgegenstände sichtbar liegen lassen – Handtaschen, Laptops oder Navigationsgeräte locken Täter an.

– Handtaschen, Laptops oder Navigationsgeräte locken Täter an. Sicher parken – möglichst in einer abschließbaren Garage. Alternativ an belebten, gut beleuchteten Orten.

– möglichst in einer abschließbaren Garage. Alternativ an belebten, gut beleuchteten Orten. Dunkle Ecken meiden – parken Sie nicht in abgelegenen oder schlecht einsehbaren Straßen.

– parken Sie nicht in abgelegenen oder schlecht einsehbaren Straßen. Wachsam bleiben – wer Personen beobachtet, die nachts Fahrzeuge mit Taschenlampen ableuchten oder sich verdächtig verhalten, sollte sofort die Polizei informieren.

28 Taten in vier Monaten, ein mutmaßlicher Serientäter, viele offene Fragen: Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Und während die Polizei weiter zählt, zählt sie auch auf das, was oft den entscheidenden Durchbruch bringt: eine Beobachtung, ein Anruf, ein kleiner Hinweis, der das Puzzle zusammenfügt.

Kontakt: Polizeirevier Waiblingen, Telefonnummer 07151/9500.