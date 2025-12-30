Ein Serientäter treibt sein Unwesen zwischen Waiblingen und Remshalden. 28 aufgebrochene Fahrzeuge seit September. Die Polizei bittet um Hinweise – und warnt mit klaren Worten.
30.12.2025 - 14:40 Uhr
In mehreren Gemeinden im Remstal häufen sich seit dem Herbst Aufbrüche von geparkten Fahrzeugen. Zwischen Anfang September und Ende Dezember wurden laut Polizeipräsidium Aalen insgesamt 28 Pkw gewaltsam geöffnet und Wertgegenstände entwendet. Betroffen sind Waiblingen-Beinstein, Weinstadt, Korb und Remshalden.