Polizeibeamte wollen am Mittwochabend in Weil der Stadt ein Fahrzeug kontrollieren. Dessen Fahrer rast jedoch davon und fährt dabei fast einen Polizisten um.

Diese Verkehrskontrolle verlief alles andere als geplant. Gegen 22.55 Uhr am Mittwochabend wollten Polizisten in der Weil der Städter Max-Caspar-Straße den 21 Jahre alten Fahrer eines Audis kontrollieren. Wie die Polizei berichtet, ignorierte der junge Mann jedoch nicht nur die Anhaltezeichen der Polizeibeamten – er gab Gas und raste in eine parallel verlaufende Seitenstraße. Der Start einer Verfolgungsjagd.

Raser fährt fast einen Polizeibeamten um Auf einer Wendeplatte legte der 21-Jährige eine Vollbremsung hin. Dann fuhr er erneut los und streifte dabei das Bein eines Polizisten, der aus dem Streifenwagen ausgestiegen war, um Kontakt zu dem Audi-Fahrer aufzunehmen. Der Beamte blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt.

Die Streifenbesatzung nahm daraufhin erneut die Verfolgung des Audis auf, die in Richtung Calw führte. Da der 21-Jährige jedoch extrem schnell fuhr, mussten die Beamten die Jagd aus Sicherheitsgründen abbrechen.

Doch das Wiedersehen folgte auf dem Fuße: Polizisten des Calwer Reviers trafen den Mann kurz darauf an seiner Wohnanschrift südwestlich von Calw an. Dort stellte sich heraus, dass er offenbar nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem erhärtete sich laut Polizei der Verdacht, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, sodass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

Zeugen der Verfolgungsjagd gesucht

Das Polizeirevier Leonberg ermittelt nun unter anderem wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, denen der graue Audi A3 am Mittwochabend aufgefallen ist oder die durch die riskante Fahrweise gar gefährdet wurden. Für sachdienliche Hinweise stehen die Telefonnummer 0 71 52/ 60 50 sowie die E-Mail-Adresse leonberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.