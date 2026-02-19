Der Homo erectus gilt als erster Auswanderer aus Afrika. Jetzt legen drei fossile Schädel aus China nahe, dass sich dieser Frühmensch früher und schneller über Eurasien ausgebreitet hat als bislang für möglich gehalten.
Afrika ist die Wiege der Menschheit. Die „Out-of-Africa“-Hypothese, wonach alle Frühmenschen von der südlichen Halbkugel der Erde stammen, ist längst Allgemeingut der Paläoanthropologie – also jener Wissenschaft, die sich mit den alten, stammesgeschichtlich frühen und ausgestorbenen Arten der Hominini beschäftigt.