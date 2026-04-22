Vor 60 Jahren: Hertie und Krauß öffnen –Böblingen wird zur Einkaufsstadt

Dieser Andrang war etwas völlig Neues: „Zehntausende stürmten am Freitag und Samstag buchstäblich die neueröffneten Kaufhäuser im Böblinger Kaufzentrum.“ So begann damals die Berichterstattung in der Zeitung, als Hertie und das Modecenter Krauß am 22. April 1966 den Verkauf starteten. Böblingen erlebte plötzlich einen „hektischen, ganz und gar großstädtischen Betrieb“, wie es im Eröffnungsartikel hieß. Für den Einzelhandel in der Stadt begannen goldene Jahre, auf die viele Böblinger heute gerne wehmütig zurückblicken.