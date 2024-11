Die Polizei meldet am Wochenende 13 Einbrüche im Landkreis Ludwigsburg und Umgebung, vier davon in Marbach. Zumindest dort ermittelt die Polizei nach Zusammenhängen.

Emanuel Hege 24.11.2024 - 10:44 Uhr

Die Häufung an Meldungen von Wohnungseinbrüchen ist auffällig: Laut Polizei wurde seit Mittwoch in insgesamt zwölf Häuser und Wohnungen in Bietigheim, Kornwestheim, Großbottwar, Sachsenheim, Steinheim, Gerlingen, Leonberg und Marbach am Neckar eingebrochen. Die Beschreibung der Taten ähnelt sich.