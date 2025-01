Vor der offiziellen Zeremonie zur Amtseinführung nutzt Donald Trump die Gelegenheit, sich in Washington noch einmal von seinen Unterstützern feiern zu lassen – inklusive gewohnter Wahlkampfrhetorik.

dpa 19.01.2025 - 23:49 Uhr

Washington - Wenige Stunden vor seiner erneuten Vereidigung als US-Präsident wendet sich Donald Trump noch einmal in einer Ansprache an seine Anhänger. "Wir haben gewonnen", eröffnete der Republikaner seine Rede in einer gut gefüllten Arena in der US-Hauptstadt Washington.