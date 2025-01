Nachdem der noch amtierende US-Präsident Joe Biden angekündigt hatte, Kuba von der Liste zu streichen, äußerte sich nun der designierte Außenminister Rubio. Er hat andere Pläne.

Kuba gehört nach Ansicht des designierten US- Außenministers Marco Rubio auf die US-Liste der Terrorismus unterstützenden Staaten. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie alle Voraussetzungen erfüllen, um ein staatlicher Förderer des Terrorismus zu sein“, sagte Rubio am Mittwoch während einer Anhörung des Senats in Washington zu seiner Nominierung für den Ministerposten.