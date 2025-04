Drei Tage sollen die Waffen schweigen, kündigte Moskau an – allerdings erst in der kommenden Woche. In der Nacht überzog Russland die Ukraine erneut mit Drohnenschwärmen.

red/dpa 29.04.2025 - 09:36 Uhr

In der Ukraine ist Behördenangaben zufolge bei einem russischen Drohnenangriff ein zwölfjähriges Mädchen im Gebiet Dnipropetrowsk getötet worden. Zwei Erwachsene und ein sechsjähriges Mädchen seien bei dem Vorfall in der Gemeinde Hubynyskij zudem verletzt worden, teilte der Militärgouverneur der Region, Serhij Lyssak, mit. Er berichtete außerdem von einer weiteren Verletzten sowie Schäden an Privathäusern und Infrastruktur an anderen Orten des Gebiets.