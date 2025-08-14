 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. Der Sänger Brian Johnson ist ein Glücksfall für AC/DC!

Vor dem AC/DC-Konzert in Karlsruhe Der Sänger Brian Johnson ist ein Glücksfall für AC/DC!

Vor dem AC/DC-Konzert in Karlsruhe: Der Sänger Brian Johnson ist ein Glücksfall für AC/DC!
1
Ein Schwerstarbeiter mit Mikrofon: Brian Johnson beim AC/DC-Konzert 2024 in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Brian Johnson hat mit seinem soliden Gesang der Band AC/DC endlos scheinende Reproduzierbarkeit geschenkt. Manche Fans halten den Sänger aber für einen unvollständigen Ersatzmann.

Ganz unterschiedlich klingende Bands, die ihre Musik beharrlich „Rock’n‘Roll“ nennen, verbindet mehr als Gitarrenpower. Denn an lauten Männerbünden, die den archaischen US-amerikanischen Genrebegriff für sich reklamieren, würden sich Change-Manager in Onboarding-Workshops die Zähne ausbeißen – egal ob die jeweilige Band aus England oder aus Australien stammt: Ron Wood, der sich seit 1975 als Gitarrist bei den Rolling Stones verdingt, wird bandintern immer „der Neue“ bleiben, genauso wie Brian Johnson, der ja auch erst seit 1980 bei AC/DC singt, aus der Sicht vieler Fans und Kenner der Band immer eine Art Notnagel bleiben wird, eingewechselt für den ewig Eigentlichen, den 1980 viel zu früh gestorbenen Bon Scott.

 

Springsteen’sches Autoschrauber-Arbeitsethos

Nichts gegen Bon Scott, der das Raubtier in seiner Kehle unter Zuhilfenahme giftiger Substanzen effektvoll zum Tanzen brachte! Bon Scott hat dem Rausch mehr Charakter abgetrotzt, als medizinisch möglich schien. Aber erst sein Nachfolger Brian Johnson hat mit ähnlich überdrehter Stimme und Bruce-Springsteen’schem Autoschrauber-Arbeitsethos den Wahnsinn, der bei Scott meistens ziemlich toxisch wirkte, in die Gefilde endlos wirkender Reproduzierbarkeit kanalisiert, die für AC/DC ebenso zum Markenzeichen geworden ist wie Angus Youngs aus der Zeit gefallene Schuluniform.

Unsere Empfehlung für Sie

AC/DC „Power Up“-Tour: Was erwartet die Fans von Angus Young und Co. in Karlsruhe?

AC/DC „Power Up“-Tour Was erwartet die Fans von Angus Young und Co. in Karlsruhe?

Im Rahmen ihrer „Power Up“-Tour sind AC/DC im Sommer 2024 bereits in Stuttgart aufgetreten. Ob sich die Band für das Konzert am Sonntag in Karlsruhe viel Neues einfallen lässt?

Auf „Back in Black“ aus dem Jahr 1980, dem ersten AC/DC-Album mit Brian Johnson am Mikrofon und mit 50 Millionen verkaufter Tonträger das erfolgreichste Hardrock-Album überhaupt, klang der Gesang immer noch so, als würde ein Rennfahrer einen Jaguar mit stark überhöhter Geschwindigkeit über Haarnadelkurven jagen, die er für einen Highway hält. Aber wer Brian Johnson singen hörte, wusste dennoch sofort: Das Auto samt Insassen wird die Reise ohne einen einzigen Kratzer überstehen – keine schlechte Voraussetzung für ausufernde Welttourneen.

Zwischen Porno und philosophischem Panoptikum

„Ich dachte, nach ein paar Tagen würden sie herausfinden, dass ich einfach nicht so gut bin“, so bescheiden skizzierte Brian Johnson Jahrzehnte später in einem Fernsehinterview seine Gedanken als absoluter AC/DC-Neuling. Aber auf mancherlei Weise war er sogar besser: Energisch wie sein Vorgänger quetschte Brian Johnson gekreischte Derbheiten zwischen akkurat getimte Gitarrenbreitseiten, aber anders als in vielen Zeilen von Bon Scott kann man sich bei Brian Johnsons Lyrik bis heute einreden, es handle sich um Symbolik für alles Mögliche. Auch beim Konzert in Karlsruhe am Sonntag wird er im Song „You Shook Me All Night Long“ wieder auf dem schmalen Grat zwischen Porno und philosophischem Panoptikum tanzen: „She told me to come, but I was already there!“

Ein eigespieltes Team: Brian Johnson (links) und Angus Young 2015 in Berlin. Foto: dpa/Britta Peddersen

Der offen gelassene Fluchtweg ist eines von vielen Indizien dafür, dass der im Oktober 1947 im Nordosten Englands geborene Brian Johnson einfach ein netter Kerl sein könnte. In der auf Youtube in Ausschnitten betrachtbaren Fernsehserie „Brian Johnson’s Life on the Road“ parliert er freundlich interessiert mit einigen seiner Rockstar-Kollegen: Er herzt Sting, er fährt im Oldtimer-Van praktisch direkt in die Arme von Dave Grohl. Dem Chef der Foo Fighters erzählt er mit seinem rauen, ungefähr zwei Oktaven unter seiner Singstimme angesiedelten Alltags-Timbre alte Tourgeschichten, woraufhin sich Grohl vor Lachen schüttelt. Von Mark Knopfler lässt sich Brian Johnson in dieser Serie Pubstorys erzählen, und mit Robert Plant wandert er durch Wales. Immer dabei auf Brian Johnsons Kopf: eine Ballonmütze, deren Originalexemplar ihm sein Bruder einst zwecks Haarschutz in der Autofabrik schenkte.

Präzise Leidenschaft

Auch am Sonntag in Karlsruhe wird Brian Johnson wieder Knochenarbeit leisten: Mit schmerzverzerrtem Gesicht wird er sich Töne abringen, für die menschliche Stimmbänder eigentlich nicht gemacht sind. Zwischendurch wird er lächeln. Brian Johnson ist ein Glücksfall für AC/DC, für die Fans der Band und für alle, die mit klanggewordener Anstrengung etwas anfangen können.

Wie gut er als Sänger tatsächlich ist, kann Brian Johnson bei den bewährten Konzertritualen von AC/DC nicht immer in vollem Umfang zeigen. Aber neulich hat ihn Slash, der Gitarrist von Guns N‘ Roses, als Gastsänger für sein Blues-Soloalbum „Orgy of the Damned“ eingeladen: Wie sich Brian Johnson im Studio mit präziser Leidenschaft durch den alten Howlin‘-Wolf-Song „Killing Floor“ wühlt, klingt ungefähr so sensationell wie das Mundharmonika-Solo, das Steven Tyler zu dieser flirrenden Neuinterpretation beigesteuert hat. Aber Brian Johnson macht einem Making-of-Video zufolge nicht halb so viel Wind um seinen Beitrag. Er ist eben ein netter Kerl. Ein Glücksfall.

Weitere Themen

Vor dem AC/DC-Konzert in Karlsruhe: Der Sänger Brian Johnson ist ein Glücksfall für AC/DC!

Vor dem AC/DC-Konzert in Karlsruhe Der Sänger Brian Johnson ist ein Glücksfall für AC/DC!

Brian Johnson hat mit seinem soliden Gesang der Band AC/DC endlos scheinende Reproduzierbarkeit geschenkt. Manche Fans halten den Sänger aber für einen unvollständigen Ersatzmann.
Von Michael Werner
Schwarzwald-Kultserie: „Fallers“-Urgestein Wolfgang Hepp hört auf

Schwarzwald-Kultserie „Fallers“-Urgestein Wolfgang Hepp hört auf

Wolfgang Hepp verlässt nach mehr als 30 Jahren die Schwarzwald-Kultserie „Die Fallers“. In Folge 1299 ist er zum letzten Mal als Hermann Faller zu sehen.
„Das Kanu des Manitu“ im Kino: „Sagen’s bitte nicht Indianer!“ Was taugt die Fortsetzung von Bullys Kultfilm?

„Das Kanu des Manitu“ im Kino „Sagen’s bitte nicht Indianer!“ Was taugt die Fortsetzung von Bullys Kultfilm?

Abahachi und Ranger reiten in „Das Kanu des Manitu“ wieder durchs Kino. Aber ist die Fortsetzung von Bully Herbigs „Der Schuh des Manitu“ auch politisch korrekt genug für 2025?
Von Gunther Reinhardt
Jugendbuchtipp: „Erebos 3“: Ursula Poznanski wirft das übermächtige Computerspiel wieder an

Jugendbuchtipp „Erebos 3“: Ursula Poznanski wirft das übermächtige Computerspiel wieder an

Die Jugendbuchautorin Ursula Poznanski setzt ihren erfolgreichsten Thriller mit einem dritten Band fort. Lohnt die Lektüre von „Erebos 3“?
Von Andrea Kachelrieß
Buchtipp: „Heimat“: Wie wird man zur Tradwife? Geschichte einer Radikalisierung

Buchtipp: „Heimat“ Wie wird man zur Tradwife? Geschichte einer Radikalisierung

Hannah Lühmann erzählt in ihrem frappierenden Roman „Heimat“ von der großen Versuchung der Regression.
Von Stefan Kister
„Alien: Earth“ bei Disney+: So gut! So gruselig! Darum sollten Sie die neue „Alien“-Serie schauen

„Alien: Earth“ bei Disney+ So gut! So gruselig! Darum sollten Sie die neue „Alien“-Serie schauen

Gibt es nicht schon genug Ableger zu Ridley Scotts Sci-Fi-Schocker „Alien“ aus dem Jahr 1979? Nein! Und die Serie „Alien: Earth“ bei Disney+ kann es beweisen.
Von Gunther Reinhardt
Großkonzert der Mandoki Soulmates: Freigeists Reise von Budapest nach Gerlingen und zurück

Großkonzert der Mandoki Soulmates Freigeists Reise von Budapest nach Gerlingen und zurück

Leslie Mandoki ist vor 50 Jahren aus Ungarn geflüchtet. Am 21. August feiert das frühere Mitglied der Band Dschinghis Khan das Fluchtjubiläum mit einem Konzert in seiner Geburtsstadt.
Von Michael Werner
Taylor Momsen (l.) mit ihrer Band The Pretty Reckless.

The Pretty Reckless Das ist die Vorband für AC/DC in Karlsruhe

Bevor AC/DC in Karlsruhe die Bühne betritt, sorgt „The Pretty Reckless“ für den Auftakt – mit einer Mischung aus Hardrock, Grunge und Blues.
Von Katrin Jokic
Depeche Mode: M: Film zur Memento-Mori-Tour kommt in die Kinos

Depeche Mode: M Film zur Memento-Mori-Tour kommt in die Kinos

Die Elektro-Rock-Band Depeche Mode veröffentlicht einen Film zu ihrer vergangenen Memento-Mori-Tour. Aber es geht um mehr als nur um einen Konzertmitschnitt.
Von Lukas Jenkner
„Power Up“-Tour: So wird das Wetter beim AC/DC-Konzert in Karlsruhe

„Power Up“-Tour So wird das Wetter beim AC/DC-Konzert in Karlsruhe

Am Sonntag kehren AC/DC nach fast 40 Jahren nach Karlsruhe zurück. Welches Wetter erwartet die rund 75.000 Fans bei dem Konzert?
Von Elisabeth Remmert
Weitere Artikel zu AC/DC Pop Konzert Brian Johnson Karlsruhe
 