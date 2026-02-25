Vor dem DTB-Pokal Wer turnt künftig überhaupt noch in Stuttgart?
Das Kunstturnforum leidet im Zuge des Turnskandals unter personellem Aderlass an Top-Athletinnen – und die Zukunft von US-Trainerin Aimee Boorman erscheint offener denn je.
Es ist wieder so weit – in drei Wochen steigt der so traditionsreiche DTB-Pokal in Stuttgart (19. bis 22. März in der Porsche-Arena). Der Schwäbische Turnerbund (STB) lud am Mittwochmittag als Mit-Ausrichter in den vierten Stock des Rathauses zur Pressekonferenz. Mit dabei war die ehemalige Spitzenturnerin Elisabeth Seitz.
