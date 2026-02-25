Vor dem DTB-Pokal: Wer turnt künftig überhaupt noch in Stuttgart?

Es ist wieder so weit – in drei Wochen steigt der so traditionsreiche DTB-Pokal in Stuttgart (19. bis 22. März in der Porsche-Arena). Der Schwäbische Turnerbund (STB) lud am Mittwochmittag als Mit-Ausrichter in den vierten Stock des Rathauses zur Pressekonferenz. Mit dabei war die ehemalige Spitzenturnerin Elisabeth Seitz.

Sie sprach über ihr Glück als junge Mutter und künftige Aktivitäten (Studium, Trainingscamps, Tätigkeit als Moderatorin) im großen, lichtdurchfluteten Raum „Panoramafenster“, von wo aus es einen zum Namen passenden Ausblick gibt. Und zwar einen tollen: auf den Marktplatz, in dem Fall bei frühlingshaftem Sonnenschein – was aber irgendwie passte nicht so ganz passte im Kontext des aktuellen Gesamtbilds.

Denn übergeordnet drohen dem so renommierten Standort mit dem Kunstturnforum (KTF) im Neckarpark zumindest mit dem Blick auf das weibliche Spitzenturnen eher triste und trübe Aussichten in der mittelfristigen Zukunft. Der Grund, klar, liegt auf der Hand: Die rund um den Jahreswechsel 2024/25 publik gewordenen Missstände am KTF wirken weiter nach. Die Attraktivität des Bundesstützpunkts leidet. Vor allem aus Sicht der Athletinnen.

Die Hintergründe des Turnskandals

Ehemalige und aktuelle Sportlerinnen hatten die Zustände in der Trainingsarbeit am KTF angeprangert, die Vorwürfe hatten in „systematischem körperlichem und mentalem Missbrauch“ gemündet. Der STB kündigte einer Trainerin und einem Trainer, die die Spitzenturnerin Helen Kevric betreut hatten – und dann am Arbeitsgericht erfolgreich gegen diese Kündigungen klagten. Der STB legte Berufung ein. Die Staatsanwaltschaft jedenfalls ermittelt seit einem knappen Jahr – seit ein paar Wochen auch gegen die Spitze des Deutschen Turnerbunds (DTB) und gegen Verantwortliche des STB.

Das sind die Hintergründe. Drei Wochen vor dem DTB-Pokal, den die Veranstalter einst gerne als großes Heimspiel mit vielen Top-Turnerinnen aus dem KTF wie Elisabeth Seitz präsentierten, herrscht nun im Neckarpark eher die große Leere, was den Blick auf weibliche Spitzenturnerinnen angeht. Oder anders: Der personelle Aderlass droht.

So fällt Helen Kevric, die am 21. März ihren 18. Geburtstag feiert, aufgrund der Nachwirkungen ihrer Knieverletzung ohnehin aus für den DTB-Pokal – was übergeordnet gesehen aber nicht das einzige Problemfeld ist. So hatte sich Kevric im Gegensatz zu vielen anderen aktiven Turnerinnen klar auf die Seite der beiden vom STB suspendierten Trainer gestellt: „Ich bin weder ein Missbrauchsopfer noch sonst irgendwas“, betonte die Athletin aus Ostfildern, die bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Sechste am Stufenbarren sowie Achte im Mehrkampf wurde und damit ihren Durchbruch auf der großen internationalen Bühne schaffte.

Auch Kevrics Stuttgarter Kolleginnen Marlene Gotthardt, Madita Mayr und Michaela Mühlhofer stellten sich hinter die vom STB entlassenen Trainer. Weshalb es nicht verwundert, dass es zu einer recht angespannten Lage im KTF kam. Dort hatte der DTB ja die US-Trainerin Aimee Boorman als Ersatzlösung für die zwei gekündigten Trainer am Bundesstützpunkt verpflichtet – für vier Jahre. Helen Kevric allerdings trainiert längst nicht mehr unter Boorman, die einst US-Superstar Simone Biles betreut hatte.

Helen Kevric trainiert teils in Eigenregie

So absolviert die deutsche Top-Athletin nach Informationen unserer Redaktion inzwischen regelmäßig Einheiten in Italien. Am Stuttgarter KTF macht Kevric ihre Einheiten mit zwei Landestrainerinnen - oder komplett in Eigenregie, da sie ihre Übungen kennt und weiß, wie sie sie in vielen Fällen alleine verfeinern kann. Aktuell etwa absolviert Kevric ihre Reha-Übungen am KTF.

Kürzlich hatte auch Marlene Gotthardt ihren Trainingsmittelpunkt in Stuttgart aufgegeben, sie wechselte an den Bundesstützpunkt Chemnitz. Dort wird die 17-jährige Schülerin aus Bad Cannstatt mit Spitzenturnerinnen wie Doppel-Europameisterin Karina Schönmaier oder Pauline Schäfer-Betz trainieren. „Ich glaube, dass dieser Anreiz mich als Teamplayerin in meiner sportlichen Entwicklung entscheidend weiterbringen wird“, sagt Gotthardt. Dass ihr Wechsel auch mit den Zuständen am Stuttgarter KTF zusammenhängt, liegt auf der Hand.

Dort ist US-Trainerin Boorman damit nur noch für die 15-jährige Madita Mayr zuständig. Die Silbermedaillengewinnerin bei der Jugend-EM 2024 fällt für den DTB-Pokal wie Kevric mit Hüftproblemen verletzt aus. Ob Mayr auf Sicht unter Boorman trainieren wird, erscheint offen. Michaela Mühlhofer wiederum steht nicht mehr im Bundeskader und trainiert damit auch nicht mehr unter der Bundesstützpunkt-Trainerin Boorman – weshalb sich die Frage aufdrängt, ob die US-Amerikanerin trotz ihres Vertrags über vier Jahre noch eine Zukunft in Stuttgart hat.

Aktuell ist Boorman krankgeschrieben und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Auf Anfrage unserer Redaktion, wie oft Boorman zuletzt am KTF aktiv war, wie die nächsten Monate geplant sind und ob es Überlegungen gibt, die Zusammenarbeit zu beenden, teilte der DTB dies mit: „Aimee Boorman war in den vergangenen Monaten als Stützpunkttrainerin am KTF sowie bei Bundeskaderlehrgängen aktiv im Einsatz. Absprachegemäß war sie im vergangenen Dezember rund drei Wochen in den USA, um private Angelegenheiten erledigen zu können.“ Und: „Die Zusammenarbeit wurde im vergangenen Jahr für den gesamten Olympiazyklus geschlossen“ Heißt also, offiziell: Bis zu den Spielen 2028 in Los Angeles.

Unsere Empfehlung für Sie Missstände in Stuttgart Turnskandal: Der Schwäbische Turnerbund gerät immer mehr unter Druck Im Rechtsstreit im Zuge des Turnskandals und den Kündigungen von Trainern gibt es ein weiteres Urteil. So geht es jetzt weiter.

Sollte Boorman künftig in Stuttgart weiterarbeiten, steht sie aber womöglich erst einmal als Trainerin ohne Athletinnen da. Immerhin: Trotz des aktuellen Aderlasses gibt es am KTF derzeit noch talentierte Nachwuchskräfte: Maha Feniuk und Mia Frick (beide Jahrgang 2012), die beim DTB-Pokal in diesem Jahr im Juniorinnen-Wettkampf an den Start gehen – sowie insbesondere die Backnangerin Lara Gabriel (2013), bei der ein ähnliches Potenzial wie damals bei Helen Kevric in diesem Alter auszumachen ist.

Ob dieses Trio irgendwann einmal unter Aimee Boorman trainieren wird, erscheint allerdings offener denn je.