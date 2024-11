Die Anlage auf dem Autobahnparkplatz Engelberg soll eigentlich dafür sorgen, dass kein überhitzter oder brennender Gefahrgutlaster in den Tunnel fährt. Warum sie nun gleich zweimal ausgelöst hat, ist unklar.

Marius Venturini 12.11.2024 - 16:03 Uhr

Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen: An diesem Dienstagmorgen, 12. November, hat der Thermoscanner auf dem Autobahnparkplatz Engelberg ausgelöst. Die Meldeanlage soll sicherstellen, dass kein brennender Gefahrgutlaster in Richtung Stuttgarter Kreuz/Karlsruhe in den Engelbergtunnel hineinfährt. Lkw mit entsprechender Fracht müssen ihn passieren.