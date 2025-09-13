Dirk Nowitzki ist das deutsche Basketball-Idol schlechthin. Doch so erfolgreich, wie das aktuelle Nationalteam, war selbst er nicht. In Lettland können Dennis Schröder und Co. Historisches erreichen.
13.09.2025 - 12:35 Uhr
Riga - Als Deutschlands Basketballer das letzte Mal in einem EM-Endspiel standen, hatte Dennis Schröder gerade erst angefangen, dem orangefarbenen Ball hinterherzurennen. "Ich habe keine Erinnerung an dieses Spiel. Da war ich zwölf Jahre alt, habe Basketball noch nicht so verfolgt", sagte der Kapitän der Nationalmannschaft mit Blick auf die Final-Niederlage 2005. Damals mussten sich Dirk Nowitzki und Co. im Kampf um EM-Gold Griechenland geschlagen geben.