Wegen einer maroden Fassade und einer damit verbundenen Fahrbahnsperrung kommt es in der Gablenberger Hauptstraße regelmäßig zu Verkehrsbehinderungen. Die Stadt nimmt nun den Eigentümer in die Pflicht, bis wann dieser reagiert, ist jedoch unklar.

Fans des VfB Stuttgart, die am Mittwochabend zum Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig mit dem Auto zur MHP Arena anreisen, sollten sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Vor allem, wenn sie durch den Stuttgarter Osten fahren. Am unteren Ende der Gablenberger Hauptstraße ist seit rund zwei Monaten die Fassade eines Gebäudes sanierungsbedürftig. Weil sich Mauerwerk gelöst hatte und auf den Boden gefallen war, wurden der Gehweg und Teile der Fahrbahn gesperrt.

Laut Stadt keine Gefahr in Verzug

„Aktuell ist keine Gefahr in Verzug“, sagt Stadtsprecher Harald Knitter. Auf Veranlassung des Baurechtsamts wurde das Haus eingerüstet und die schadhafte Fassade mit Fangnetzen gesichert. Das Gerüst reicht jedoch so nah an den Straßenrand heran, dass die Rechtsabbiegespur in Richtung Gaskessel weiterhin nicht nutzbar ist. Die Durchfahrt zur Talstraße ist zwar aufgrund einer geänderten Ampelschaltung wieder möglich, auf der Gablenberger Hauptverkehrsader bilden sich jedoch immer wieder lange Staus.

Der 42er fährt nur bergauf durch die Gablenberger Hauptstraße Foto: Steegmüller

Bis wann das verkehrsreiche Nadelöhr besteht, ist unklar. „Nun ist der Eigentümer am Zug“, sagt Knitter. „Er muss sein Gebäude nach Paragraf 13 der Landesbauordnung in einen Zustand bringen, in dem es ganz und in allen Teilen standsicher ist.“ Es genüge nicht, dass nur wegen zusätzlicher Sicherungseinrichtungen das Gebäude keine Passanten oder andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. „Sollte der Eigentümer dieser Rechtspflicht nicht nachkommen, greift die Baurechtsbehörde zu rechtlichen Mitteln, um deren Erfüllung durchzusetzen“, so der Stadtsprecher. „Vor dem Hintergrund ist aktuell keine belastbare Prognose möglich, wann der missliche Zustand beseitigt sein wird.“

Buslinie 42 aus dem Takt

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) hat auf die Sperrung und die damit verbundenen Verkehrsbehinderungen bereits reagiert. Weil die Buslinie 42 mit Fahrtziel Erwin-Schoettle-Platz regelmäßig aus dem Takt geraten war, wird der Gablenberger Ortskern in dieser Richtung gemieden. Die Haltestellen Libanonstraße und Gablenberg (Schmalzmarkt) sind aus dem Fahrplan gestrichen worden, die Busse werden nach der Haltestelle Planckstraße über die Schwarenberg- und Wagenburgstraße laut SSB „bis auf Weiteres“ bis zur Ostendstraße umgeleitet. An der Wunnensteinstraße gibt es einen zusätzlichen Halt. Die Busse der Linie 45 fahren indes vom Buchwald durch die Gablenberger Hauptstraße in Richtung Ostendplatz, wenn auch oft im Schritttempo.