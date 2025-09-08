Schnelles Internet für Stuttgarter Klassenzimmer: Pünktlich zum Schulstart sind zehn Schulen im Bezirk Vaihingen ans Glasfasernetz angeschlossen worden. Wir zeigen, welche.

Die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet voran. Das ist auch nötig. Bereits 2020 titelte unsere Zeitung: „Baden-Württemberg ist Schlusslicht bei Internet-Anschluss von Schulen.“ Damals hatten lediglich 275 von 5000 Schulen im Südwesten Zugriff auf Gigabitverbindungen. In Stuttgart existiert seit 1996 ein Programm der Stadt mit dem Ziel, eine eigene Kommunikationsinfrastruktur für die Schulen aufzubauen.

Die Landeshauptstadt hat nun vor Beginn des neuen Schuljahres Fortschritte vermeldet: Im Rahmen des Projekts schulweites Intranet Stuttgart (SWIS2.0) wurden jetzt im Stadtbezirk Vaihingen die ersten zehn Schulen erfolgreich an das hochleistungsfähige Glasfasernetzwerk (Backbone) mit einer Bandbreite von zehn Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) angeschlossen. Das verkündete die Stadt Stuttgart in einer Pressemitteilung. Der Vorteil dieses Backbone-Netzwerks: Es basiert auf Glasfaserkabeln und ermöglicht „hohe Übertragungskapazitäten“ sowie mehr IT-Sicherheit, wie Michael Eckert bei „Computer Weekly“ schreibt.

Auch bei der it.Schule Stuttgart wird umgestellt

Bleibt die Frage: Welche Bildungseinrichtungen können sich über die schnelle Verbindung freuen? Folgende Schulen im Bezirk Vaihingen surfen pünktlich zum Schulstart mit 10-Gigabit-Internet:

Pfaffenwaldschule

Verbundschule Rohr

Steinbachschule

Fanny-Leicht-Gymnasium

Österfeldschule

Robert-Koch-Realschule

Pestalozzischule

Hegel-Gymnasium

Schönbuchschule

In wenigen Wochen wird auch die it.Schule Stuttgart die Umstellung vollzogen haben. Der Grund für die dortige Verzögerung: „Als Ausbildungszentrum für IT- und Medienberufe hat die Schule einen höheren Leistungsbedarf“, so die Stadt gegenüber unserer Zeitung. Sobald das Rechenzentrum der Stadt technisch bereit sei, könne auch die it.Schule mit mehr Bandbreite versorgt werden.

Diese Umstellungen sollen jedoch erst der Anfang sein. In den nächsten anderthalb Jahren würden alle Stuttgarter Schulen mit einer besseren Netzwerkinfrastruktur versorgt werden, so die Stadt.