Wer trägt die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Italien? Sechs Stars stehen zur Wahl. Fans und das deutsche Team entscheiden, wer das Fahnenträger-Duo sein wird.
Mailand - Eishockey-Star Leon Draisaitl und die siebenmalige Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid gehören zu den Kandidaten für die Wahl der deutschen Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am 6. Februar in Italien. Zudem zählen auch die Olympiasieger Johannes Rydzek (Nordische Kombination), Laura Nolte (Bob) und Tobias Wendl (Rodel-Doppelsitzer) sowie Snowboard-Hoffnung Ramona Hofmeister zur Vorauswahl, wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bekanntgab.