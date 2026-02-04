Die Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie verschwindet, es fehlt jede Spur. Nun muss der TV-Star seine Pläne für einen Olympia-Einsatz ändern.
04.02.2026 - 18:10 Uhr
Tucson - Wegen der mutmaßlichen Entführung ihrer Mutter wird die US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie doch nicht wie geplant an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele teilnehmen. Stattdessen wolle sie Zeit mit ihrer Familie verbringen, berichtete der Sender NBC News, der wie Guthries Sendung "Today" zum NBC-Konzern gehört. Weitere Informationen zur Eröffnungszeremonie am Freitag sollten in Kürze bekanntgegeben werden. Die Winterspiele finden in Nord-Italien statt.