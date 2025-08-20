Daniel Theis stand im NBA-Finale und wurde Weltmeister. In diesem Jahr soll er für Basketball-Deutschland noch einmal wichtig werden. Doch hält der über Jahre geschundene Körper?
20.08.2025 - 09:33 Uhr
München/Madrid - Dieser Superlativ war für Dennis Schröder etwas zu wenig der Anerkennung. Als der deutsche Basketball-Kapitän in der Interview-Zone gesagt bekam, er und sein Freund Daniel Theis seien das wohl beste Duo in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland, unterbrach Schröder direkt und fragte: "Nur in Deutschland?" Der Reporter korrigierte sich zügig und dehnte das Lob für das Weltmeister-Duo geografisch noch etwas aus.