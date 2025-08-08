Der Auftakt ist geglückt! Deutschlands Basketballer gewinnen den ersten EM-Test. Und das ganz ohne den Kapitän und lange ohne den NBA-Star.

dpa 08.08.2025 - 22:33 Uhr

Ljubljana - Die deutschen Basketballer haben ihr erstes Testspiel in der EM-Vorbereitung gewonnen. Auch ohne Kapitän Dennis Schröder siegte der Weltmeister in Slowenien gegen die Gastgeber mit NBA-Superstar Luka Doncic klar mit 103:89 (53:48) und unterstrich damit seine Medaillen-Ambitionen für die Europameisterschaft in Finnland und Lettland (27. August bis 14. September). Beste deutscher Werfer waren NBA-Profi Franz Wagner und David Krämer mit je 18 Punkten. Wagner hatte schon im dritten Viertel fünf Fouls und spielte insgesamt nur 17:33 Minuten. Doncic kam bei Slowenien auf 19 Zähler.