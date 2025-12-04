Gut ein halbes Jahr vor der WM planen Trump und Fifa-Chef Infantino eine enge Zusammenarbeit. Am Freitag könnte diese mit einer umstrittenen Auszeichnung ihren Höhepunkt erreichen.
04.12.2025 - 23:00 Uhr
Gut ein halbes Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanda und Mexiko geben sich US-Präsident Donald Trump und Fifa-Chef Gianni Infantino als ziemlich beste Freunde. Am Freitag könnte die Männerbündelei ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen. Infantino will offenbar Trumps Ego schmeicheln und ihm bei der WM-Auslosung in Washington einen neuen Fifa-"Friedenspreis" verleihen - eine Art Trostpreis für den entgangenen Friedensnobelpreis.