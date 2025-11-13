Vor der Landtagswahl Die SPD kämpft ums Überleben
Bei der Landtagswahl im März droht der Absturz unter die Marke von zehn Prozent. Der Kontakt zur Arbeiterschaft ist verloren, Bildungsbürger wählen grün. Da bleibt nicht mehr viel.
Bei der Landtagswahl im März droht der Absturz unter die Marke von zehn Prozent. Der Kontakt zur Arbeiterschaft ist verloren, Bildungsbürger wählen grün. Da bleibt nicht mehr viel.
Eigentlich müsste dies die Stunde der SPD sein. Die SPD war einst die Partei der Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Staat. Sie hat seit 1863 (Ferdinand Lassalle) und 1869 (August Bebel und Wilhelm Liebknecht) die Industrialisierung sozial abgefedert. Sie hat die Arbeiterschaft – schon damals ein buntes Völkergemisch, vor allem im Ruhrgebiet – demokratisch erzogen. Es war die SPD, die 1918 die parlamentarische Demokratie gegen die Räterepublik durchsetzte und damit dem Bürgertum zu Willen war.