Vor der Landtagswahl: Junge Liberale fordern kostenloses Mittagessen in Kitas

Die baden-württembergischen Jungen Liberalen für soziale Gerechtigkeit? Bei ihrem Landeskongress in Göppingen haben die Julis ein „kostenloses und gesundes Mittagessen“ für alle Kinder in Kitas gefordert. Es gehe darum, dass Chancen im Bildungsbereich möglichst gleich verteilt sind, sagte Andrey Belkin, stellvertretender Juli -Chef und zuständig für die Programmatik, unserer Zeitung. Die Jungen Liberalen lehnen außerdem Vergrößerungen der Gruppen und Aufweichungen von Betreuungsschlüsseln ab. Die Landesregierung hatte mit ihrem Erprobungsparagrafen für Kitas einen Weg gefunden, wie Kitas wegen des anhaltenden Personalmangels unter anderem mit weniger Erziehern mehr Kinder betreuen können.