Vor der Landtagswahl: Junge Liberale fordern kostenloses Mittagessen in Kitas

Die baden-württembergischen Jungen Liberalen für soziale Gerechtigkeit? Bei ihrem Landeskongress in Göppingen haben die Julis ein „kostenloses und gesundes Mittagessen“ für alle Kinder in Kitas gefordert. Es gehe darum, dass Chancen im Bildungsbereich möglichst gleich verteilt sind, sagte Andrey Belkin, stellvertretender Juli -Chef und zuständig für die Programmatik, unserer Zeitung. Die Jungen Liberalen lehnen außerdem Vergrößerungen der Gruppen und Aufweichungen von Betreuungsschlüsseln ab. Die Landesregierung hatte mit ihrem Erprobungsparagrafen für Kitas einen Weg gefunden, wie Kitas wegen des anhaltenden Personalmangels unter anderem mit weniger Erziehern mehr Kinder betreuen können.

Das Thema Bildung und Erziehung bildet einen Schwerpunkt im Wahlprogramm zur Landtagswahl 2026, das die Julis am Sonntag verabschiedet haben. Darin sprechen sich die Jungliberalen auch dafür aus, dass Schulen sich eigene Regeln zum Umgang mit Smartphones geben sollen. Entsprechendes plant auch das Land im Schulgesetz. Die Südwestliberalen beschäftigen sich im Oktober mit ihrem Wahlprogramm.

In ihrem Bildungsblock sprechen sich die Julis auch für die Gleichbehandlung von Ausbildung und Studium aus. Darüber hinaus sind sie für eine Mobilitätsplattform, die landesweit Verkehrsdaten in Echtzeit darstellt.

Gegen pauschale Handyverbote

Die Jungen Liberalen wollten sich auf ihrem Landeskongress kurz vor Schulbeginn auch gegen pauschale Handyverbote ab der 5. Klasse an Schulen aussprechen. „Eingriffe in das Eigentum, wie die Abnahme eines Smartphones, dürfen nur in begründeten Einzelfällen erfolgen“, heißt es in einem Antrag, den die Jugendorganisation der FDP am Wochenende diskutierte. Diese sollen nur in klar definierten Ausnahmefällen abgenommen werden. Die Landesregierung hatte erst vor Kurzem durch eine Änderung des Schulgesetzes den Weg freigemacht, damit Schulen sich selbst verbindliche Regeln für den Umgang mit Smartphones geben. Damit ist auch eine gesetzliche Grundlage dafür gelegt, damit Schülerinnen und Schülern die Geräte an Schulen verboten werden können.

Verbindliche Regeln zwischen Schule und Schulkonferenz fordern auch die Julis. Sie sprechen sich allerdings gleichzeitig für verpflichtende Schulungen zum rechtssicheren Umgang mit Handys im Unterricht aus.