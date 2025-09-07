 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Junge Liberale fordern kostenloses Mittagessen in Kitas

Vor der Landtagswahl Junge Liberale fordern kostenloses Mittagessen in Kitas

Vor der Landtagswahl: Junge Liberale fordern kostenloses Mittagessen in Kitas
1
Die Julis sprechen sich für ein kostenloses Mittagessen an Kitas aus. Foto: dpa

Handys an Schulen verbieten? Die Jungen Liberalen sind dagegen und fordern eigene Regeln an Schulen. Beim Thema Kitas warten sie mit Ideen auf, die auch von den Jusos stammen könnten.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Die baden-württembergischen Jungen Liberalen für soziale Gerechtigkeit? Bei ihrem Landeskongress in Göppingen haben die Julis ein „kostenloses und gesundes Mittagessen“ für alle Kinder in Kitas gefordert. Es gehe darum, dass Chancen im Bildungsbereich möglichst gleich verteilt sind, sagte Andrey Belkin, stellvertretender Juli -Chef und zuständig für die Programmatik, unserer Zeitung. Die Jungen Liberalen lehnen außerdem Vergrößerungen der Gruppen und Aufweichungen von Betreuungsschlüsseln ab. Die Landesregierung hatte mit ihrem Erprobungsparagrafen für Kitas einen Weg gefunden, wie Kitas wegen des anhaltenden Personalmangels unter anderem mit weniger Erziehern mehr Kinder betreuen können.

 

Das Thema Bildung und Erziehung bildet einen Schwerpunkt im Wahlprogramm zur Landtagswahl 2026, das die Julis am Sonntag verabschiedet haben. Darin sprechen sich die Jungliberalen auch dafür aus, dass Schulen sich eigene Regeln zum Umgang mit Smartphones geben sollen. Entsprechendes plant auch das Land im Schulgesetz. Die Südwestliberalen beschäftigen sich im Oktober mit ihrem Wahlprogramm. 

Unsere Empfehlung für Sie

Spitzenkandidaten on tour: Der FDP-Chef träumt vom Mitregieren

Spitzenkandidaten on tour Der FDP-Chef träumt vom Mitregieren

Der FDP-Landeschef und Spitzenkandidat Rülke nutzt die Sommerpause, um Unterschriften für einen kleineren Landtag zu sammeln – und sich für den Wahlkampf warmzulaufen.

In ihrem Bildungsblock sprechen sich die Julis auch für die Gleichbehandlung von Ausbildung und Studium aus. Darüber hinaus sind sie für eine Mobilitätsplattform, die landesweit Verkehrsdaten in Echtzeit darstellt.

Gegen pauschale Handyverbote

Die Jungen Liberalen wollten sich auf ihrem Landeskongress kurz vor Schulbeginn auch gegen pauschale Handyverbote ab der 5. Klasse an Schulen aussprechen. „Eingriffe in das Eigentum, wie die Abnahme eines Smartphones, dürfen nur in begründeten Einzelfällen erfolgen“, heißt es in einem Antrag, den die Jugendorganisation der FDP am Wochenende diskutierte. Diese sollen nur in klar definierten Ausnahmefällen abgenommen werden. Die Landesregierung hatte erst vor Kurzem durch eine Änderung des Schulgesetzes den Weg freigemacht, damit Schulen sich selbst verbindliche Regeln für den Umgang mit Smartphones geben. Damit ist auch eine gesetzliche Grundlage dafür gelegt, damit Schülerinnen und Schülern die Geräte an Schulen verboten werden können.

Unsere Empfehlung für Sie

Schulen in Stuttgart: Neues Gesetz, trotzdem kein Handyverbot – wie reagieren Stuttgarter Rektoren?

Schulen in Stuttgart Neues Gesetz, trotzdem kein Handyverbot – wie reagieren Stuttgarter Rektoren?

Das Land ändert das Schulgesetz, damit Schulen Handys leichter verbieten können. Eine einheitliche Regelung gibt es aber weiterhin nicht. Was sagen Stuttgarter Rektoren und Lehrer dazu?

Verbindliche Regeln zwischen Schule und Schulkonferenz fordern auch die Julis. Sie sprechen sich allerdings gleichzeitig für verpflichtende Schulungen zum rechtssicheren Umgang mit Handys im Unterricht aus.

Weitere Themen

Wetter in Baden-Württemberg: Kühler Start in die Woche – Regen macht den Sommer nass

Wetter in Baden-Württemberg Kühler Start in die Woche – Regen macht den Sommer nass

Es wird es deutlich kühler in Baden-Württemberg – und Regen bestimmt das Programm. Erst ab Donnerstag spricht der DWD wieder von ruhigerem Wetter.
Vor der Landtagswahl: Junge Liberale fordern kostenloses Mittagessen in Kitas

Vor der Landtagswahl Junge Liberale fordern kostenloses Mittagessen in Kitas

Handys an Schulen verbieten? Die Jungen Liberalen sind dagegen und fordern eigene Regeln an Schulen. Beim Thema Kitas warten sie mit Ideen auf, die auch von den Jusos stammen könnten.
Von Annika Grah
Unfall bei Fridingen an der Donau: Motorradfahrer kommt nach Kollision mit Auto ums Leben

Unfall bei Fridingen an der Donau Motorradfahrer kommt nach Kollision mit Auto ums Leben

Ein Autofahrer biegt auf eine Landstraße ein. Dabei übersieht er laut Polizei einen Motorradfahrer.
Im Landkreis Waldshut: Vier Verletzte bei Teil-Einsturz von Supermarktdach

Im Landkreis Waldshut Vier Verletzte bei Teil-Einsturz von Supermarktdach

Am Samstagnachmittag sind in einem Supermarkt im Süden Baden-Württembergs Teile der Decke eingestürzt. Es gibt mehrere Verletzte - viele Rettungskräfte rücken aus.
Wandertipp für Baden-Württemberg: Eine Wanderung am Strand vom Titisee und zum Abschluss eine Bootsfahrt

Wandertipp für Baden-Württemberg Eine Wanderung am Strand vom Titisee und zum Abschluss eine Bootsfahrt

Einer der schönsten Seen im Schwarzwald ist der Titisee. Bei dieser Wanderung umrundet man ihn. Ist die Tour geschafft, kann man sich mit einer Bootstour belohnen.
Von Dieter Buck
Streitgespräch in Tübingen: Palmer sieht nach Debatte mit AfD-Landeschef keinen Sieger

Streitgespräch in Tübingen Palmer sieht nach Debatte mit AfD-Landeschef keinen Sieger

Nach seinem kontroversen Auftritt mit AfD-Landeschef Frohnmaier sieht Tübingens Oberbürgermeister Palmer weder Gewinner noch Verlierer. Er räumt zugleich eigene Versäumnisse ein.
Streitgespräch Palmer/Frohnmaier: Experte zieht Bilanz: „Das Format würde ich als missglückt bezeichnen“

Streitgespräch Palmer/Frohnmaier Experte zieht Bilanz: „Das Format würde ich als missglückt bezeichnen“

Der Stuttgarter Professor für Kommunikationswissenschaft, Frank Brettschneider, analysiert das Streitgespräch zwischen Boris Palmer und dem AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier.
Von Florian Dürr
Streitgespräch Palmer-Frohnmaier: Zwischen Krawall und Diskussion: Was sind die Lehren für die Zukunft?

Streitgespräch Palmer-Frohnmaier Zwischen Krawall und Diskussion: Was sind die Lehren für die Zukunft?

Das Streitgespräch zwischen Boris Palmer und Markus Frohnmaier in Tübingen war kein optimales Format. Aber es bietet einige Erkenntnisse für die Zukunft.
Von Christian Gottschalk
Streitgespräch in Tübingen: Warum linke Krawallmacher einer guten Idee einen Bärendienst erwiesen haben

Streitgespräch in Tübingen Warum linke Krawallmacher einer guten Idee einen Bärendienst erwiesen haben

Es hat keinen klaren Sieger gegeben im Rededuell zwischen Boris Palmer und Markus Frohnmaier. Trotzdem verdient die Idee eine Wiederholung, kommentiert Christian Gottschalk.
Von Christian Gottschalk
Diskussion in Tübingen: Polizei zieht positive Bilanz nach Palmer-Frohnmaier-Gespräch

Diskussion in Tübingen Polizei zieht positive Bilanz nach Palmer-Frohnmaier-Gespräch

Am Freitagabend findet in der Hermann‑Hepper‑Halle in Tübingen eine Diskussion zwischen Boris Palmer und Markus Frohnmaier (AfD) statt. Nun zieht die Polizei Bilanz.
Von alp
Weitere Artikel zu Landtagswahl Junge Liberale FDP
 