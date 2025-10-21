Die Grüne Jugend im Land galt immer als konservativer als ihr bundespolitisches Pendant. Jetzt steht ein Wechsel an. Ändert sich dadurch etwas?

Bei der Grünen Jugend im Land steht ein Wechsel an. Die beiden bisherigen Landessprecher Tamara Stoll und Tim Bühler sollen bei der Landesmitgliederversammlung am Wochenende abgelöst werden. Für die Nachfolge stellen sich Theresa Fidušek (23) und Jaron Immer (20) zur Wahl. Gegenkandidaten sind bisher nicht angekündigt. Damit steht der Landesvorstand der Grünen Jugend vor einer Verjüngung.

 

Bundestagskandidat und Kreisverbandssprecherin

Während Jaron Immer bereits als Beisitzer im Landesvorstand saß, ist Theresa Fidušek im Landesverband noch wenig in Erscheinung getreten. Sie ist Sprecherin der Grünen Jugend in Heidelberg und studiert Politische Ökonomie. Jaron Immer war für die Grünen in Reutlingen zur Bundestagswahl angetreten – allerdings ohne Erfolg.

Die Grüne Jugend im Land hielt sich in den vergangenen Jahren aus den Turbulenzen des Bundesverbands heraus. Wie die Partei gilt die Jugendorganisation als konservativer als ihr Pendant auf Bundesebene.