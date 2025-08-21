Vor Derby der Fußball-Landesliga: „Ich war schon immer forsch und mit eigener Meinung“

Im Pokalwettbewerb hat der TV Echterdingen vor vier Wochen die Erstrundenpartie gegen seinen Nachbarn TSV Bernhausen mit 2:4 verloren. An diesem Samstag, 18 Uhr, kommt es nun an selber Stätte zum schnellen Wiedersehen, diesmal am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga. Auf Gastgeber-Seite inzwischen wieder dabei: der Kapitän Marvin Kuhn, der nach fast einjähriger Verletzungspause gerade erst sein Pflichtspiel-Comeback gegeben hat. In unserem Interview sagt der 35-Jährige, warum er es auf die älteren Kickertage noch einmal wissen will, und was er von seiner Mannschaft erwartet.