 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. „Ich war schon immer forsch und mit eigener Meinung“

Vor Derby der Fußball-Landesliga „Ich war schon immer forsch und mit eigener Meinung“

Vor Derby der Fußball-Landesliga: „Ich war schon immer forsch und mit eigener Meinung“
1
Die Gedanken ans Karriereende beiseite geschoben: Marvin Kuhn ist nach seiner schweren Knieverletzung zurück auf dem Spielfeld. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Marvin Kuhn, Kapitän des TV Echterdingen, über sein Comeback nach fast einjähriger Verletzungspause, Saisonziele und das Spiel am Samstag gegen den TSV Bernhausen.

Im Pokalwettbewerb hat der TV Echterdingen vor vier Wochen die Erstrundenpartie gegen seinen Nachbarn TSV Bernhausen mit 2:4 verloren. An diesem Samstag, 18 Uhr, kommt es nun an selber Stätte zum schnellen Wiedersehen, diesmal am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga. Auf Gastgeber-Seite inzwischen wieder dabei: der Kapitän Marvin Kuhn, der nach fast einjähriger Verletzungspause gerade erst sein Pflichtspiel-Comeback gegeben hat. In unserem Interview sagt der 35-Jährige, warum er es auf die älteren Kickertage noch einmal wissen will, und was er von seiner Mannschaft erwartet.

 

Herr Kuhn, wie hat sich das Knie beim Comeback 330 Tage nach erlittenem Riss des vorderen Kreuzbands und des Meniskus angefühlt?

Ich muss sagen, überraschend gut. Es ist alles stabil und ich bin bereit für eine lange, möglichst erfolgreiche Saison.

Keine Angst mehr, in die Zweikämpfe zu gehen?

Dank eines Schlüsselmoments im Training vor zwei Wochen gar nicht. Bis dahin war ich in der Vorbereitung noch etwas vorsichtig, aber dann bin ich mit einem Teamkollegen Knie an Knie zusammengestoßen. Zuerst dachte ich, das war es dann wieder für die nächsten Monate. Aber dass das Knie diese Situation schadlos überstanden hat, hat mir alle Zweifel genommen und mich wieder mutig gemacht.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball: TV Echterdingen: Echterdinger Fehlstart auf dem „üblen Acker“

Fußball: TV Echterdingen Echterdinger Fehlstart auf dem „üblen Acker“

Der Verbandsliga-Absteiger verliert das Filder-Derby beim FV Neuhausen mit 2:3. Daran ändert auch das Comeback eines Langzeitverletzten nichts

Gab es zwischenzeitlich Gedanken, die Karriere zu beenden?

Logisch denkt man darüber in meinem Alter nach. Nach einigem Hin und Her und vielen Gesprächen mit den Ärzten und meiner Frau war aber klar, dass ich mir zwar nichts mehr beweisen muss, aber noch viel Motivation in mir habe.

Was war der wichtigste Faktor für ein Weiter?

Nach der Geburt meines zweiten Sohnes und nach mehreren einsamen Joggingrunden habe ich wieder angefangen, Spiele unserer Mannschaft anzuschauen und gemerkt, dass es noch sehr stark in mir kribbelt und ich dem Verein, in dem ich fünf schöne Jahre hatte, nach dem Abstieg noch einmal helfen kann und auch möchte.

Wie sehen Sie die sportliche Situation?

Man muss ganz klar sagen, dass Verein und Mannschaft in der Verbandsliga an ihre Grenzen gestoßen sind. Der sportliche Sprung ist deutlich größer als jener von der Bezirks- in die Landesliga. Wir hätten nach der ersten Saison schon ziemlich personell aufrüsten müssen, um eine noch realistische Chance auf den Ligaverbleib zu haben, aber diese Möglichkeiten gibt es finanziell bei uns nicht.

Heißt das, Sie haben einen möglichen Wiederaufstieg schon abgehakt?

Ich glaube nicht, dass es in Mannschaft und Abteilung überhaupt jemand gibt, der dieses Ziel offensiv anstreben würde, gleich wieder nach oben zu gehen. Favoriten sind ohnehin andere, und wenn wir uns in der Landesliga wieder stabilisieren und zwischen Platz fünf und acht landen, sind wir wohl alle sehr zufrieden.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Landesliga: Alle Mann zurück auf „Los“, nächster Teil

Fußball-Landesliga Alle Mann zurück auf „Los“, nächster Teil

Der TV Echterdingen befindet sich im erneuten Neuaufbau. Nach der vergangenen Seuchensaison lechzen alle nach Besserung. Doch ist der Kader ausreichend aufgestellt?

Wie schätzen Sie den anstehenden Gegner ein, den TSV Bernhausen?

Wir haben im Pokal die Gegentore zu blöden Zeitpunkten bekommen und hätten das Spiel nicht verlieren müssen. Es war aber schon deutlich zu sehen, dass das eine gefestigte, technisch sehr starke Mannschaft ist, die sicher ganz vorne mitspielt.

Wie ist nach der Rückkehr Ihre Rolle im Team?

Ich war schon immer ein forscher Fußballer mit eigener Meinung, der führen und andere mitreißen kann. Ich glaube, das ist jetzt auch ganz wichtig, weil wir uns in einer Phase der Neuorientierung befinden und nicht mehr allzu viele erfahrene Kräfte im Kader haben. Ich habe versucht, auch während der Verletzungspause nah dran zu sein und mit Ratschlägen zu helfen.

Wann fällt die Entscheidung, ob es noch eine weitere Saison geben wird?

Wenn es nach meiner Frau und meinem dreijährigen großen Sohn geht, dann darf ich schon noch ein bisschen weitermachen. Sie haben mir schon bestätigt, dass ich wieder mit einem breiten Grinsen ins Training fahre.

Weitere Themen

Fußball: Kreisliga A, Staffel 2: Ein Weltenbummler, ein dicker Fisch und zwei Juwele

Fußball: Kreisliga A, Staffel 2 Ein Weltenbummler, ein dicker Fisch und zwei Juwele

Saisonvorschau, Teil eins: SV Sillenbuch, Spvgg Möhringen und TSV Heumaden. Während zwei ihre Toptorjäger vermissen, hält der dritte sein Team nahezu komplett zusammen.
Von Marius Gschwendtner
Fußball: TSV Musberg: Der Neue entdeckt „viel schlummerndes Potenzial“

Fußball: TSV Musberg Der Neue entdeckt „viel schlummerndes Potenzial“

Nach dem Verlust von vier Leistungsträgern bedarf es beim Bezirksligisten eines Neuaufbaus. Größter Hoffnungsträger ist dabei der überraschend neue Trainer.
Von Harald Landwehr
Fußball: SV Vaihingen: Wer ersetzt den 38-Tore-Mann?

Fußball: SV Vaihingen Wer ersetzt den 38-Tore-Mann?

Nach dem Verlust des Topscorers gilt es, neue Wege zu finden – welche der Trainer aber ohnehin gehen will. Sein angriffslustiges Ziel: „Den Gegnern Scheißnachmittage verschaffen.“
Von Franz Stettmer
Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Gelingt der „Wundertüte“ der große Wurf?

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Gelingt der „Wundertüte“ der große Wurf?

Saisonvorschau, Teil eins: SSV Zuffenhausen, TSV Münster und SV Prag Stuttgart. Ein Topstürmer wechselt die Seiten, und der Absteiger hat einen holprigen Sommer hinter sich.
Von Dominik Grill
Fußball: TV Echterdingen II: Top-Knipser weg, Trainertrio wieder komplett

Fußball: TV Echterdingen II Top-Knipser weg, Trainertrio wieder komplett

Kein Jammern beim Bezirksligisten, dafür sorgen einige Talente und ein neuer Coach für Zuversicht.
Von Torsten Streib
Fußball: ASV Botnang: Kameradschaft, harte Arbeit und ein Friseur

Fußball: ASV Botnang Kameradschaft, harte Arbeit und ein Friseur

Der Aufsteiger vertraut auch in der Fußball-Bezirksliga auf seine Tugenden und peilt einen einstelligen Tabellenplatz an.
Von Torsten Streib
Fußball: Spvgg Cannstatt: Der Torjäger schockt seinen Verein

Fußball: Spvgg Cannstatt Der Torjäger schockt seinen Verein

Nach vielen Turbulenzen sehnt man sich in Cannstatt nach Ruhe und wieder Kontinuität. Der neue Trainer soll den Umbruch vorantreiben, muss aber einen unerwarteten Verlust kompensieren.
Von Franz Stettmer
Fußball: TSV Jahn Büsnau: Ein Ex-Bundesliga-Spieler als Hoffnungsträger

Fußball: TSV Jahn Büsnau Ein Ex-Bundesliga-Spieler als Hoffnungsträger

Der Aufsteiger freut sich auf die Premiere seines Vereins in der Bezirksliga, muss aber drei Leistungsträger des Meisterteams ersetzen.
Von Harald Landwehr
Fußball-Landesliga: Plattenhardt gelingt der Überraschungssieg in Unterzahl

Fußball-Landesliga Plattenhardt gelingt der Überraschungssieg in Unterzahl

Der Aufsteiger feiert zum Auftakt einen 1:0-Sieg beim MTV Stuttgart. Während der Kapitän vom Platz fliegt, sorgt beim Gastgeber ein Schiedsrichterirrtum für Verwirrung.
Von Dominik Grill
Fußball: TSV Bernhausen: Plichtaufgabe erfüllt – Rangelov schnürt den Doppelpack

Fußball: TSV Bernhausen Plichtaufgabe erfüllt – Rangelov schnürt den Doppelpack

Der TSV Bernhausen gewinnt zum Landesliga-Start gegen den Aufsteiger 1. FC Eislingen mit 2:0. In Abwesenheit mehrerer Stammspieler sorgt Bogdan Rangelov für besondere Momente.
Von Harald Landwehr
Weitere Artikel zu TV Echterdingen Interview Landesliga Württemberg Landesliga Staffel 2
 