Die deutschen Olympia-Planer müssen sich anpassen: Das IOC hat das Vergabeverfahren für die Spiele reformiert. Der Olympia-Gastgeber 2036 soll erst 2029 gewählt werden.

dpa 24.06.2026 - 15:10 Uhr

Lausanne - Drei Monate vor der Wahl des deutschen Olympia-Bewerbers hat das IOC den Modus der Vergabe künftiger Spiele verändert. So soll es in Zukunft im Auswahlverfahren eine zusätzliche Prüfphase geben, zudem bekommen die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees bei der finalen Entscheidung über die Gastgeber wieder mehr Mitsprache. Unter dem neuen Regelwerk sollen die Sommerspiele 2036, für die sich auch Deutschland bewirbt, erst Mitte 2029 vergeben werden.