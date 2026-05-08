In Steinenbronn hat ein Betrüger eine 75-Jährige um Geld gebracht. Der Mann gab sich als gehörlos aus und forderte eine Spende. Die Polizei sucht Zeugen.

Böblingen: Edmund Langner (edi)

Das Mitleid und Mitgefühl anderer Menschen ausnutzen - auf diese Masche setzt offenbar ein unbekannter Täter, der in Steinenbronn (Kreis Böblingen) versucht hat, eine Seniorin zu bestehlen. Wie die Polizei berichtet, war die 75-Jährige am Mittwochmorgen auf dem Edeka-Parkplatz im Schönbuchweg Opfer eines dreisten Sammlungsbetrügers geworden.

 

Gegen 10 Uhr sprach der unbekannte Täter die Seniorin an und gab ihr zu verstehen, dass er gehörlos sei. Anschließend hielt er ihr ein Klemmbrett vor, auf dem sie unterschreiben sollte. Die Frau kam der Aufforderung nach und stieß dabei auf einen Absatz, in dem stand, dass eine Unterschrift mit einer Spende über 20 Euro einhergehen würde. Die 75-Jährige übergab ihm daraufhin das Bargeld. Der Mann forderte jedoch mehr Geld und versuchte schließlich, selbst Geld aus dem Portemonnaie der Frau zu stehlen. Dies konnte die Seniorin verhindern. Anschließend ging sie einkaufen, während der Tatverdächtige den Parkplatz verließ.

Der Polizeiposten Waldenbuch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Personen, die ebenfalls gespendet haben oder weitere Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 57 / 52 69 90 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.