Gegen 10 Uhr sprach der unbekannte Täter die Seniorin an und gab ihr zu verstehen, dass er gehörlos sei. Anschließend hielt er ihr ein Klemmbrett vor, auf dem sie unterschreiben sollte. Die Frau kam der Aufforderung nach und stieß dabei auf einen Absatz, in dem stand, dass eine Unterschrift mit einer Spende über 20 Euro einhergehen würde. Die 75-Jährige übergab ihm daraufhin das Bargeld. Der Mann forderte jedoch mehr Geld und versuchte schließlich, selbst Geld aus dem Portemonnaie der Frau zu stehlen. Dies konnte die Seniorin verhindern. Anschließend ging sie einkaufen, während der Tatverdächtige den Parkplatz verließ.