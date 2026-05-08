In Steinenbronn hat ein Betrüger eine 75-Jährige um Geld gebracht. Der Mann gab sich als gehörlos aus und forderte eine Spende. Die Polizei sucht Zeugen.
08.05.2026 - 16:13 Uhr
Das Mitleid und Mitgefühl anderer Menschen ausnutzen - auf diese Masche setzt offenbar ein unbekannter Täter, der in Steinenbronn (Kreis Böblingen) versucht hat, eine Seniorin zu bestehlen. Wie die Polizei berichtet, war die 75-Jährige am Mittwochmorgen auf dem Edeka-Parkplatz im Schönbuchweg Opfer eines dreisten Sammlungsbetrügers geworden.