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  6. VfB-Torwarttrainer bei WM-Gottesdienst in Leonberg

Vor erstem deutschen Spiel VfB-Torwarttrainer bei WM-Gottesdienst in Leonberg

Vor erstem deutschen Spiel: VfB-Torwarttrainer bei WM-Gottesdienst in Leonberg
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Markus Krauss spricht vor dem WM-Auftakt der Deutschen mit der Leonberger Pfarrerin Elisabeth Nitschke. Foto: Pressefoto Baumann

Markus Krauss spricht am Sonntag mit der Leonberger Pfarrerin Elisabeth Nitschke über Glauben und Sport. Danach wird das erste deutsche Spiel der Fußball-WM geschaut.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Wer sich etwas anders auf die Fußball-Weltmeisterschaft einstimmen will, ist am Sonntag, 14. Juni, 17.30 Uhr, bei der Evangelischen Kirchengemeinde Leonberg Nord richtig. In der Versöhnungskirche im Stadtteil Ramtel gibt es einen „fußballinspirierten Gottesdienst“, wie es heißt. Die Pfarrerin Elisabeth Nitschke erklärt, was es damit auf sich hat.

 

Frau Nitschke, wie sind Sie auf die Kombination Glaube und Fußball gekommen?

Wir hatten für den Sonntagabend ohnehin einen Gottesdienst geplant. In der Vorbereitung hatte unser Kantor Attila Kalman darauf hingewiesen, dass an diesem Abend Deutschland spielt. Da haben wir uns gesagt, dann verbinden wir das einfach.

Sie haben nun am Sonntag den Torhüter Markus Krauss zu Gast. Ein weit gereister Mann, der in seiner Jugend beim TSV Eltingen angefangen hat, bevor ihn seine Laufbahn unter anderem zu den Münchener Löwen, Fortuna Düsseldorf und Waldhof Mannheim führte. Jetzt ist er Torwarttrainer der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart...

... und wohnt wieder in Leonberg, genauer gesagt im Ramtel. Er ist Mitglied unser Kirchengemeinde. Er war sofort bereit, den Gottesdienst unter dem Motto „Lauft so, dass ihr gewinnt“ mitzugestalten.

Pfarrerin Elisabeth Nitschke gestaltet am Sonntag einen besonderen Gottesdienst. Foto: privat

Was haben Sie vor?

Es ist kein Gottesdienst im klassischen Sinne. Ich werde mit Markus Krauss im Dialog den Fragen nachgehen, was Sport und Glaube verbindet, und was die Kirche vom Sport lernen kann – oder auch umgekehrt.

Und das Motto?

Das ist tatsächlich der Bibel entnommen. „Lauft so, dass ihr gewinnt“ ist im Ersten Korinther Brief, Kapitel 9, zu lesen. Der Apostel Paulus vergleicht in diesem Kapitel den christlichen Glauben mit dem Sport. Das lag nahe, weil in Korinth die Isthmischen Spiele stattfanden, der kleine Bruder der Olympischen Spiele.

Gibt es am Sonntag Gelegenheit zu überprüfen, ob die deutsche Elf den Bibelsatz in die Tat umsetzt?

Natürlich. Wir schauen ab 19 Uhr das Spiel gegen Curaçao in der Kirche an. Und vorher gibt es ein „Bring-and-Share-Menü“, bei dem alle Gäste eingeladen sind, etwas zu Essen mitzubringen. Wer zum Buffet beitragen möchte, sollte sich vorab unter meiner E-Mail-Adresse elisabeth.nitschke@elkw.de melden. Das erleichtert die Planung und die Vielfalt des Essensangebotes.

Gottesdienst mit Fußball

Termin
Der fußballinspirierte Gottesdienst mit Markus Krauss, im Anschluss Bring-and-Share-Menü und Public Viewing, beginnt am Sonntag, 14. Juni, um 17.30 Uhr in der Versöhnungskirche, Leonberg-Ramtel, Königsberger Straße 11.

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