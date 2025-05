Vor Final Four in der Nations League

Rund 4000 Fans können die Einheit am 30. Mai in Herzogenaurach verfolgen.

red/SID 12.05.2025 - 12:43 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gibt sich vor dem Final Four in der Nations League volksnah. Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Spieler laden rund 4000 Fans am 30. Mai zu einem öffentlichen Training im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach ein. Die Anhänger können ab dem 28. Mai (ab 10.00 Uhr) im DFB-Ticketportal kostenlose Eintrittskarten buchen.