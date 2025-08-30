Der bekannte Stuttgarter Schauspieler Walter Sittler äußert sich kurz vor seinen Gastspielen in Fellbach über Heinrich Heine, Erich Kästner, Donald Trump und seine Fernsehkarriere.
Im Remstal war er schon oft zu Gast, sei es in Schwäbisch Gmünd, Waiblingen oder vor allem in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Demnächst ist er wieder am Fuße des Kappelbergs zu sehen – und vor allem zu hören: Walter Sittler, einer der bekanntesten Schauspieler der Republik und Publikumsliebling, präsentiert auf Einladung der Kulturgemeinschaft Fellbach (KGF) am 21. September ein Programm mit Werken von Heinrich Heine. Christa Linsenmaier-Wolf, Literaturexpertin und Vorsitzende der KGF, hat aus der Fülle des Materials Gedichte, Briefstellen und andere Texte ausgewählt. Im Interview mit unserer Redaktion äußert sich der in Chicago geborene 72-Jährige zu Heine, Kästner, zum baldigen Aus als „Der Kommissar und der See“ – und auch zu Amerika unter Trump.