Ein 24-Jähriger schlug in Ludwigsburg mit einer Holzstrebe auf einen Senior ein. Es war nicht die einzige Gewalttat – der Angeklagte leidet wohl an einer psychischen Störung.
24.09.2025 - 07:09 Uhr
Der Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts versteht ganz offensichtlich nicht alles, was ihn der Vorsitzende Richter Rainer Gless fragt. Er widerspricht sich immer wieder selbst und bringt die Richter damit ein Stück weit zur Verzweiflung. „Er sagt oft, was man hören will und passt sich der Situation an“, erklärt Verteidigerin Diana Lang das Verhalten des 24-Jährigen, der zuletzt in Kornwestheim gewohnt hat. Seit Mai dieses Jahres ist er vorläufig im Zentrum für Psychiatrie in der Weissenau untergebracht.