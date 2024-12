Zweieinhalb Monate vor der geplanten Bundestagswahl ist die hessische Grünen-Vorsitzende Kathrin Anders zurückgetreten. Sie begründete den Schritt „mit sofortiger Wirkung“ in einer Erklärung mit einer aus ihrer Sicht unzureichenden Aufarbeitung einer angeblichen Parteispendenaffäre bei den hessischen Grünen. Es gehe um Auslandsreisen des Co-Landesvorsitzenden Andreas Ewald nach Israel und in die USA. Der Grünen-Landesvorstand wies die Vorwürfe gegen ihn zurück.

Pressekonferenz abgesagt

Zuerst hatte der „Spiegel“ über den Rücktritt berichtet. Eine Pressekonferenz in Wiesbaden für den Grünen-Landesparteitag am kommenden Samstag wurde kurz vor Beginn abgesagt. Das Parteitreffen an diesem Samstag in Marburg zur Aufstellung der Kandidatenliste für die am 23. Februar vorgesehene Bundestagswahl soll dagegen laut einer Grünen-Sprecherin wie geplant stattfinden. Die Grünen sind in Hessen Oppositionspartei.