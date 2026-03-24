Im Zimmer eines Haftrichters in Stuttgart wehrt sich ein Verdächtiger, verletzt einen Polizisten per Kopfnuss und türmt durch eine eingeschlagene Fensterscheibe.

Ein Tatverdächtiger hat im Raum eines Haftrichters am Sonntag in Stuttgart eine Scheibe eingeschlagen – und ist durch das Fenster geflüchtet. Zuvor soll er eine Polizistin und einen Polizisten verletzt haben. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft. Beamte nahmen den 24-Jährigen nach einer kurzen Verfolgung wieder fest.

Als er dem Haftrichter vorgeführt wurde, hatte der 24-Jährige laut dem Bericht einem Polizeibeamten einen Kopfstoß verpasst und diesen damit verletzt. Der 21-jährige Polizeibeamte habe seinen Dienst nicht fortführen können. Eine 22-jährige Beamtin habe der Verdächtige leicht verletzt.

Im Krankenhaus herumgepöbelt

Der Haftbefehl wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde anschließend in Vollzug gesetzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus für Häftlinge gebracht.

Den 24-Jährigen hatte die Polizei bereits in der Nacht auf Sonntag festgenommen, nachdem er im Eingangsbereich eines Krankenhauses an der Theodor-Heuss-Straße „rumgepöbelt haben soll“, wie es in dem Bericht heißt. Er soll sich gegen die Festnahme gewehrt und Beamte angegriffen haben. Auf der Wache soll der Mann anschließend die Polizisten angegriffen und bespuckt haben.