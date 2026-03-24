Im Zimmer eines Haftrichters in Stuttgart wehrt sich ein Verdächtiger, verletzt einen Polizisten per Kopfnuss und türmt durch eine eingeschlagene Fensterscheibe.
24.03.2026 - 18:10 Uhr
Ein Tatverdächtiger hat im Raum eines Haftrichters am Sonntag in Stuttgart eine Scheibe eingeschlagen – und ist durch das Fenster geflüchtet. Zuvor soll er eine Polizistin und einen Polizisten verletzt haben. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft. Beamte nahmen den 24-Jährigen nach einer kurzen Verfolgung wieder fest.