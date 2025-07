Der Volks-Rock’N’-Roller Andreas Gabalier lässt am Samstag die Wir-Machen-Druck-Arena beben. Wir erklären, ob es noch Karten gibt und was Besucher beachten sollten.

Das größte Event für Schlagerfans in der Region, das Heimspiel der Sängerin Andrea Berg, steht kurz bevor. Doch schon am 12. Juli, also eine Woche zuvor, wird die Wir-Machen-Druck-Arena in Aspach-Großaspach (Rems-Murr-Kreis) zum Volksmusikmekka: Der selbst ernannte Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier spielt auf. Der Steirer bringt seine Mischung aus Alpenfolklore, Stadionrock und Schmalzlocke mit – ein musikalischer Dreiklang, der Fans begeistert und Kritiker regelmäßig ratlos zurücklässt.

Seine Konzerte sind bekannt für ausgelassene Stimmung, textsichere Fans in Dirndl und Lederhosen und eine Mischung aus Party und nachdenklichen Momenten. Gabalier, der 2011 mit „I sing a Liad für di“ seinen Durchbruch feierte, hat sich mit ohrwurmgefährlichen Hits wie „Hulapalu“ – übrigens eine Umschreibung für Koitus – eine treue Anhängerschaft aufgebaut.

Letztes Konzert in Großaspach ist Andreas Gabalier noch in Erinnerung

2019 spielte Gabalier auch in der Mercedes-Benz-Arena. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Bereits im Jahr 2023 ist Gabalier vor Andrea Bergs Heimspiel in Großaspach aufgetreten. Was ihm von damals in Erinnerung geblieben ist? „Neben der grandiosen Stimmung im Stadion eine einzigartige Aftershow-Party im Sonnenhof nach einem unvergesslichen Sommerkonzert in Andrea Bergs Wohnzimmer in Aspach“, so der Sänger. Auch an diesem Samstag erwarte das Publikum „Eine rockige Volks-Rock’n‘Roll Show, wie man sie von uns kennt“.

Das bevorstehende Konzert in Aspach ist Teil von Gabaliers „Ein Hulapalu auf uns“-Tour, die ihn durch den deutschsprachigen Raum führt. Nach Auftritten in Mönchengladbach und Dresden steht nun also Aspach auf dem Programm, bevor es weiter nach Schwarzenberg und München geht.

Trotz Kritik: Die Fans lieben Andreas Gabalier

Gabalier bei einer Präsentation seiner eigenen Trachtenkollektion (Archivbild). Foto: Imago/Viennareport

Immer wieder steht Gabalier in der Kritik – vorgeworfen wird ihm, er verkörpere ein überkommenes Frauenbild, vertrete reaktionäre Ansichten und sei homophob. Anlass waren unter anderem Äußerungen Gabaliers, man habe es mittlerweile schwer, „wenn man als Manderl noch auf Weiberl steht“, und Liedzeilen wie „ein eisernes Kreuz, das am höchsten Gipfel steht“. Der Sänger hat Kritik daran stets von sich gewiesen. Im Jahr 2023 schrieb er gar in seinem eigenen Magazin – dessen Chefredakteur er übrigens selbst ist – er könnte sich vorstellen, im Kleid auf die Wiener Regenbogenparade zu gehen.

So kommt man noch an Tickets für Andreas Gabalier am Samstag

Seiner Beliebtheit tut die Kritik wenig Abbruch. Das zeigt sich auch an der Begehrtheit der Tickets für das Konzert in Großaspach: Die mit 240 Euro teuersten Plätze direkt vor der Bühne sind seit längerer Zeit ausverkauft. Eine Abendkasse gibt es nicht, die Veranstalter rechnen damit, dass auch die letzten Eintrittskarten noch verkauft werden.

Für das Konzert in Aspach sind im Vorverkauf noch einige Tickets erhältlich – man zahlt zwischen 72 Euro für Sitzplatzkarten der günstigsten Kategorie und 123 Euro für Gangplätze.

Andreas Gabalier in Großaspach – So kommt man zum Konzert

Anfahrt Angesichts der Besuchermassen ist es empfehlenswert, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Konzert zu fahren. Am Bahnhof in Backnang halten sowohl die S3 als auch die S4. Vom angrenzenden Busbahnhof aus fahren am Bussteig 2a kostenlose Shuttlebusse zur Wir-Machen-Druck-Arena. Abfahrt ist alle 30 Minuten, von 15.30 bis 19 Uhr, die Rückfahrten sind ab 23 bis etwa 0.30 Uhr.

Wer mit dem Pkw anreist, sollte beachten, dass die Parkflächen P0 bis P5 nur mit einem Parkausweis nutzbar sind, alle weiteren Parkplätze (Ausnahme Wohnmobil-Stellflächen) sind kostenlos.

Wir-Machen-Druck-Arena – Wann tritt Andreas Gabalier auf?

Der Stadionvorplatz öffnet um 15 Uhr, der Einlass in die Arena beginnt um 16.30 Uhr. Wer ein Early-Entry-Ticket besitzt, kann eine Viertelstunde früher über Tor 6 hineingelangen. Das Vorprogramm mit Entertainer und DJ Thommy geht um 18 Uhr los, Andreas Gabaliers Auftritt soll gegen 20.30 Uhr beginnen.

Wichtig: Auf dem ganzen Eventgelände kann nicht mit Bargeld, sondern nur mit Wertbons bezahlt werden. Diese können an den speziell ausgewiesenen Ständen im Zugangsbereich der Arena gekauft werden.