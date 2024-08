Seit Wochen läuft der Aufbau der eigens entworfenen Bühne, am Freitag soll es losgehen: Zehn Konzerte will Adele in München bestreiten. Doch das Wetter wirbelt die Vorbereitung durcheinander.

dpa 01.08.2024 - 12:10 Uhr

München - Gewitter und Regen haben am Mittwochabend die letzte Probe von Sängerin Adele vor der Konzertpremiere am Freitag in München ins Wasser fallen lassen. Der Durchlauf sei wegen der Witterung abgebrochen worden, teilten die Konzertveranstalter mit. "Aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen" habe die Probe auch später am Abend nicht weitergehen können. Sie sollte im Laufe des heutigen Tages nachgeholt werden.