Es ist Nacht und ein Gast flippt in einem Lokal aus. Draußen geht es dann richtig zur Sache. Am Ende ist ein Mann lebensgefährlich verletzt.

Lukas Jenkner /lsw 02.11.2024 - 11:35 Uhr

Womöglich im Streit um ein Taxi hat ein Mann den Gast eines Lokals in Heilbronn angegriffen und so schwer verletzt, dass er in Lebensgefahr schwebte. Nach Auskunft der Polizei sitzt der 38-Jährige nun wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Das 47 Jahre alte Opfer kam mit starkem Blutverlust in eine Klinik. Er sei inzwischen außer Lebensgefahr, teilte die Polizei weiter mit. Mit welchem Gegenstand der 47-Jährige verletzt wurde, teilte die Polizei nicht mit.