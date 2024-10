Die Metall-Arbeitgeber legen in der Tarifrunde ein Angebot vor. Der IG Metall ist das zu wenig. Nun drohen in Baden-Württemberg Warnstreiks.

Die IG Metall hat Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württembergs für Ende Oktober angekündigt. Die Gewerkschaft bereite sich jetzt auf Warnstreiks vor, sagte Bezirksleiterin Barbara Resch am Dienstag in Ludwigsburg nach der zweiten Verhandlung in der aktuellen Tarifrunde. Auf Nachfrage bestätigte sie, dass diese bereits vor der nächsten Verhandlung am 31. Oktober in Böblingen stattfinden sollen.