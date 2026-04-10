Vor Paris-Roubaix So spaltet Tadej Pogacar die Radsport-Welt
Superstar Tadej Pogacar gewinnt weiter nach Belieben, weshalb sich vor dem Klassiker Paris-Roubaix die Frage stellt: Ist seine Dominanz faszinierend oder einfach nur langweilig?
Superstar Tadej Pogacar gewinnt weiter nach Belieben, weshalb sich vor dem Klassiker Paris-Roubaix die Frage stellt: Ist seine Dominanz faszinierend oder einfach nur langweilig?
Jeder erfolgreiche Athlet hat das Problem, sich die Menschen, die über ihn urteilen, nicht aussuchen zu können. Folglich wird Tadej Pogacar das Lob von Lance Armstrong, dem prominentesten Doper des Radsports, der wegen Betrugs sieben Tour-Siege aberkannt bekommen hat, einfach zur Kenntnis nehmen – wenn überhaupt. „Für mich ist das Thema erledigt“, antwortete der US-Amerikaner zuletzt auf die Frage, wer der größte Fahrer in der Geschichte seines Sports sei, „Pogacar ist zu gut. Er ist der Beste aller Zeiten, und das mit Abstand.“