Eine Passantin entdeckt am Donnerstagmorgen in Stuttgart-West ein brennendes Auto. Es handelt sich um einen Streifenwagen der Polizei. Wer oder was steckt dahinter? Die Ermittlungen laufen.

Valentin Schwarz 08.05.2025 - 11:53 Uhr

Ein Streifenwagen ist am frühen Donnerstagmorgen im Stuttgarter Westen in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei entdeckte eine Passantin gegen 4.30 Uhr das Feuer an dem Mercedes Vito. Das Auto habe vor dem Polizeirevier in der Gutenbergstraße gestanden.