Intendantin Andrea Zietzschmann wird ihren Vertrag nach einem Jahrzehnt nicht mehr verlängern. Auf ihre Nachfolge kommt ein Großprojekt zu: Das ikonische Gebäude muss saniert werden.
29.06.2026 - 12:21 Uhr
Berlin - Die Intendantin der Berliner Philharmoniker hört im Sommer 2028 auf. Andrea Zietzschmann werde ihren Vertrag nicht ein drittes Mal verlängern, teilten das Orchester und die Berliner Senatskulturverwaltung mit. "Nach dann elf Jahren im Amt wird es für mich 2028 an der Zeit sein, einen neuen Weg zu gehen", erklärte Zietzschmann (55).