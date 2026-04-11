«Die Theiß schwillt an!»: Magyars Anhänger fordern einen Wandel, während Orban auf Erfahrung und Sicherheit pocht. An diesem Sonntag entscheiden die Wähler, wer das Rennen macht.
11.04.2026 - 22:12 Uhr
Budapest/Debrecen - Zum Abschluss des Wahlkampfs in Ungarn haben Ministerpräsident Viktor Orban und sein chancenreicher Herausforderer, Oppositionschef Peter Magyar, erneut um die Stimmen der rund acht Millionen wahlberechtigten Bürger geworben. Orban empfahl sich vor allem als Garant dafür, dass das Land nicht in den Krieg in der benachbarten Ukraine hineingezogen werde. Magyar wiederum betonte, dass es darum gehe, der Korruption Einhalt zu gebieten.