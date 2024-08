Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat seine Saison-Vorbereitung mit einem Testspiel-Sieg abgeschlossen. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewann gegen den spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona 2:1 (0:0). Nach einem Rückstand durch Javi Puado (52. Minute) drehten die Gastgeber die Partie und waren dank des Eigentors von Sergi Gomez (65.) und des Treffers von Maximilian Breunig (81.) erfolgreich.

Für das Team von Trainer Frank Schmidt beginnt das Pflichtspiel-Programm mit dem DFB-Pokal-Auftakt am kommenden Samstag beim FC Villingen. Am 22. August steht die internationale Premiere in der Qualifikation zur Conference League an. In ihre zweite Bundesliga-Spielzeit starten die Heidenheimer drei Tage später beim Aufsteiger FC St. Pauli.