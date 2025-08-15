Kurz vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska spottet Harald Schmidt über Nato-Generalsekretär Mark Rutte.

Harald Schmidt sieht Nato-Generalsekretär Mark Rutte als treuen Gefolgsmann von US-Präsident Donald Trump. „Ich glaube, dass Mark Rutte ein Poster von Trump über seinem Bett hat“, sagte der im Schwäbischen geborene Entertainer und frühere Fernsehmoderator der Deutschen Presse-Agentur. „Ich sehe seine Körpersprache, wenn er auf diesen goldenen Stühlchen im Weißen Haus sitzt – er rutscht so hin und her. Und jetzt die Idee, die Ukraine solle sich mal an den baltischen Staaten zur Zeit der sowjetischen Besatzung orientieren, da muss man auch erst mal drauf kommen als Nato-Generalsekretär. Ich frage mich jetzt, ob man sich im Kreml schon morgens High Five gibt, wenn man das alles hört.“