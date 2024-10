In den USA sind Wahlempfehlungen der Zeitungen für Präsidentschaftskandidaten üblich. Ein renommiertes US-Blatt lässt keinen Zweifel, wer für ihn der richtige künftige Präsident sein sollte.

red/dpa 01.10.2024 - 06:24 Uhr

Der Redaktionsausschuss der renommierten US-Zeitung „New York Times“ hat gut einen Monat vor der Präsidentschaftswahl in den USA eine Wahlempfehlung für die demokratische Kandidatin Kamala Harris gegeben. „Kamala Harris ist die einzige Wahl“, schreibt das sogenannte Editorial Board der Zeitung in einem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Meinungsartikel. Der republikanische Kandidat Donald Trump sei dagegen ungeeignet.