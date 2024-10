Die Modezeitschrift „Vogue“ hat für das Cover ihrer neuesten Ausgabe die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ausgewählt. Darauf ist die 59-Jährige in einem Sessel sitzend zu sehen.

red/AFP 12.10.2024 - 09:19 Uhr

Die Modezeitschrift „Vogue“ hat für das Cover ihrer neuesten Ausgabe die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ausgewählt. Auf dem am Freitag veröffentlichten Cover ist die 59-Jährige in dunkelbraunem Anzug mit dazu passendem Seidenhemd in einem Sessel sitzend zu sehen. „Vizepräsidentin Kamala Harris“ steht auf dem Titelbild sowie „The candidate for our times“ (Die Kandidatin für unsere Zeit).