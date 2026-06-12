Die kanadischen Behörden weisen Ghanas Thomas Partey wegen Visa-Problemen zurück. Der 32-Jährige steht wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht. Er verpasst das erste WM-Spiel.
12.06.2026 - 19:59 Uhr
Toronto - Der ghanaische Fußball-Nationalspieler Thomas Partey wird beim ersten WM-Gruppenspiel nicht auf dem Rasen stehen, weil ihm von kanadischen Behörden die Einreise verweigert wurde. Partey könne wegen Visa-Problemen nicht von Ghanas WM-Quartier von Boston in den USA nach Kanada reisen, bestätigte der Weltverband FIFA der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Zuerst hatte "The Athletic" berichtet.